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Yayın Tarihi: 5 Kasım 2023 08:01
 ~ Son Güncelleme: 5 Kasım 2023 08:31
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Durmayacağız, çalışacağız

CHP içinde ‘seferberlik’ ilan ettiğini belirten Özel, “Omuz omuza çalışacağız, elimizdeki belediyelerin tamamını yeniden kazanacak, yanlarına yenilerini ekleyecek ve hep birlikte büyük bir zaferi kazanacağız” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/05/chp-genel-baskani-ozgur-ozel-durmayacagiz-calisacagiz.jpg
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel, "Cumhuriyet'in 100'üncü yılında yaşadığımız büyük üzüntüyü telafi etmek, yüzleri güldürmek, ikinci yüzyıla zaferle girmek için örgütümüzle yarından itibaren seferberlik ilan ediyorum. Durmayacağız, çalışacağız" dedi.

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Özel, CHP'nin, Ankara Spor Salonu'nda yapılan 38. Olağan Kurultayı'nda "genel başkan seçildiğinin" açıklanmasının ardından teşekkür konuşması yaptı.

Hayatının en büyük gururunu ve onurunu yaşadığını belirten Özel, CHP'nin ve Türkiye'nin 100'üncü yılında verilen bu onurlu görevi yerine getiren partililere şükranlarını sundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da teşekkür eden Özel, "Sırtıma, omzuma yüklemiş olduğunuz sorumluluğun farkındayım. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, İsmet Paşa'nın, Bülent Ecevit'in, Deniz Baykal'ın, Murat Karayalçın'ın, Hikmet Çetin'in, Altan Öymen'in ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğunda oturmak, onların emanetine sahip çıkmak, bundan sonra benimle birlikte hepinizin görevidir. Ben sizlere güveniyorum" dedi.

Ailesine ve öğretmenlerine de teşekkür eden Özel, salondan CHP'nin 130 milletvekiliyle, 81 il başkanıyla el ele omuz omuza çıktığını söyledi.

Özel, delegelerin tamamını kendisine oy vermiş olarak kabul ettiğini ifade ederek, tüm delegelere şükranlarını sundu.

"Büyük bir zaferi kazanacağız"

Bu zor süreçte hiçbir kırgınlık çıkarmayacağına söz veren Özel, şunları kaydetti:

"Grubumuz, pazartesi sabahından itibaren Plan Bütçe Komisyonundaki mücadelesine büyük bir enerjiyle ve tek yumruk devam edecek. Bizler de hep birlikte 5 ay sonraki çok önemli yerel seçim sürecine odaklanacağız. Buradan 1,5 milyon üyemize diyorum ki biz, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında yaşadığımız büyük üzüntüyü telafi etmek, yüzleri güldürmek, ikinci yüzyıla zaferle girmek için örgütümüzle yarından itibaren seferberlik ilan ediyorum. Durmayacağız, çalışacağız. Omuz omuza çalışacağız, elimizdeki belediyelerin tamamını yeniden kazanacak, yanlarına yenilerini ekleyecek ve hep birlikte büyük bir zaferi kazanacağız. Ben buna inanıyorum."

Özel, örgüte verdiği bütün sözleri tutacağını belirterek, Parti Meclisi sürecini görüşmek üzere 81 il başkanını davet etti.

Ön seçime, demokratik tüzüğe yönelik verdikleri sözleri tutacaklarını dile getiren Özel, Hatay ve Osmaniye'yi ziyaret edeceğini söyledi.

(VC)

CHP chp kurultayı özgür özel
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