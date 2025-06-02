CHP Genel Başkanı Özel’den İzBB grevi açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, bugün, beraberindeki heyetle Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu'nu ziyaret etti.

Özel, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "yolcu değil hancıyız" sözlerine yanıt verdi.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre Özel, bu ifadelerin parti içine yönelik olduğunu belirterek, Erdoğan’a “vatandaşın yakasından düşme” çağrısında bulundu.

Kürt sorununda çözüm tartışmaları kapsamında Meclis’te tüm partileri kapsayan bir komisyon kurulması gerektiğini savunan Özel, DEM Parti’nin eleştirilerine ve MHP'nin açıklamalarına da değinerek infaz yasasının beklentileri karşılamadığını, kötü yönetilen bir süreci temsil ettiğini söyledi.

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“İzmir halkına mı 'grev kırıcı' diyeceksiniz?”

Özel, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne (İzBB) bağlı iştiraklerdeki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonuç çıkmaması üzerine beş gündür grevde olan işçilerin eylemlerinin sorulması üzerine ise şöyle dedi:

“Buradan kimse bizden greve çıkmış işçiye laf söylememizi falan beklemesin. Ama nasıl oranın hakları varsa, belediye yönetiminin de hakları vardır. Bugün çıktı, İzmir halkı kendi evinin önündeki çöpü aldı kaldırdı. İzmir halkına mı 'grev kırıcı' diyeceksiniz? O yüzden bu meseleler hassas. CHP, örgütlenme özgürlüğünün teminatı, bu işi Türkiye'ye getirmiş tanıştırmış, savunmuş bir partidir. Nezaket ve kurallar, kanunlar çerçevesinde ilerleyeceğiz. Bir çözüm mutlaka bulunacaktır.”

İzBB ile DİSK'e bağlı Genel-İş arasında yaklaşık 23 bin işçiyi kapsayan toplu iş görüşmelerinden sonuç çıkmayınca sendika, 28 Mayıs gecesi grev kararını uygulamaya başladı.

İzBB Başkanı Tugay çöp topladı Öte yandan, İzBB Başkanı Cemil Tugay, Parti Meclisi üyeleri ve Belediye Meclisi üyeleriyle birlikte, grev nedeniyle toplanmayan çöpler için dün gece (1 Haziran) sokağa çıktı. Beraberindeki heyetle birlikte çöpleri toplamaya çalışan Tugay, işçilerle girdiği tartışmada şöyle dedi: “Grev hakkınıza saygı duyuyorum; ama bu işe engel olamazsınız. Grev yapan evine gider, yapılan işe müdahale edemez. Bu çöpler kalkacak, şehir sağlıksızlığa terk edilemez. Altı aydır ödeyebileceğimiz maaş teklifini anlatıyoruz, belediyeyi iflas ettirmeye çalışıyorsunuz. İzmir’in belediyesini size batırtırmayacağım.” BAŞKAN DAYANIŞMASI: ÇÖPLERİ TOPLADILAR



Bornova, Bayraklı, Gaziemir ve Narlıdere Belediye Başkanları Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesinde grev nedeniyle biriken çöpleri toplayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a destek oldu. pic.twitter.com/ki5JJ2WyMm — İzmir (@izmir) June 1, 2025 DİSK Genel-İş 2 No’lu Şube Başkanı Ercan Gül’ün bölgeye gelmesiyle birlikte Gül ve Tugay arasında tartışma yaşandı. Gül, “İşçiyi işçiye kırdırmak, işçiyi vatandaşın önüne atmak olmaz. Biz burada ekmeğimizi koruyoruz,” diyerek Tugay’ın çöpleri toplamasını eleştirdi.

İşçilerin talepleri: Eşit işe eşit ücret uygulanması,

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde farklı sendikalara bağlı çalışanlar arasında maaş farklarının kaldırılması,

Türk-İş’e bağlı Belediye-İş Sendikası ile yapılan toplu iş sözleşmelerindeki ücretlerle kendi üyelerine sunulan ücretler arasındaki uçurumun giderilmesi,

Adil ve eşit çalışma koşullarının sağlanması.

(TY)