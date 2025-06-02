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Yayın Tarihi: 2 Haziran 2025 16:51
 ~ Son Güncelleme: 2 Haziran 2025 16:51
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CHP Genel Başkanı Özel’den İzBB grevi açıklaması

“Buradan kimse bizden greve çıkmış işçiye laf söylememizi falan beklemesin. Ama nasıl oranın hakları varsa, belediye yönetiminin de hakları vardır.”

BİA Haber Merkezi

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BİA Haber Merkezi

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Görseli Büyüt
CHP Genel Başkanı Özel’den İzBB grevi açıklaması
Özgür Özel, Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, bugün, beraberindeki heyetle Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu'nu ziyaret etti.

Özel, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "yolcu değil hancıyız" sözlerine yanıt verdi.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre Özel, bu ifadelerin parti içine yönelik olduğunu belirterek, Erdoğan’a “vatandaşın yakasından düşme” çağrısında bulundu.

Kürt sorununda çözüm tartışmaları kapsamında Meclis’te tüm partileri kapsayan bir komisyon kurulması gerektiğini savunan Özel, DEM Parti’nin eleştirilerine ve MHP'nin açıklamalarına da değinerek infaz yasasının beklentileri karşılamadığını, kötü yönetilen bir süreci temsil ettiğini söyledi.

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2 Haziran 2025

“İzmir halkına mı 'grev kırıcı' diyeceksiniz?”

Özel, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne (İzBB) bağlı iştiraklerdeki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonuç çıkmaması üzerine beş gündür grevde olan işçilerin eylemlerinin sorulması üzerine ise şöyle dedi:

Buradan kimse bizden greve çıkmış işçiye laf söylememizi falan beklemesin. Ama nasıl oranın hakları varsa, belediye yönetiminin de hakları vardır. Bugün çıktı, İzmir halkı kendi evinin önündeki çöpü aldı kaldırdı. İzmir halkına mı 'grev kırıcı' diyeceksiniz? O yüzden bu meseleler hassas. CHP, örgütlenme özgürlüğünün teminatı, bu işi Türkiye'ye getirmiş tanıştırmış, savunmuş bir partidir. Nezaket ve kurallar, kanunlar çerçevesinde ilerleyeceğiz. Bir çözüm mutlaka bulunacaktır.

İzBB ile DİSK'e bağlı Genel-İş arasında yaklaşık 23 bin işçiyi kapsayan toplu iş görüşmelerinden sonuç çıkmayınca sendika, 28 Mayıs gecesi grev kararını uygulamaya başladı.

İzBB Başkanı Tugay çöp topladı

Öte yandan, İzBB Başkanı Cemil Tugay, Parti Meclisi üyeleri ve Belediye Meclisi üyeleriyle birlikte, grev nedeniyle toplanmayan çöpler için dün gece (1 Haziran) sokağa çıktı.

Beraberindeki heyetle birlikte çöpleri toplamaya çalışan Tugay, işçilerle girdiği tartışmada şöyle dedi:

Grev hakkınıza saygı duyuyorum; ama bu işe engel olamazsınız. Grev yapan evine gider, yapılan işe müdahale edemez. Bu çöpler kalkacak, şehir sağlıksızlığa terk edilemez. Altı aydır ödeyebileceğimiz maaş teklifini anlatıyoruz, belediyeyi iflas ettirmeye çalışıyorsunuz. İzmir’in belediyesini size batırtırmayacağım.

DİSK Genel-İş 2 No’lu Şube Başkanı Ercan Gül’ün bölgeye gelmesiyle birlikte Gül ve Tugay arasında tartışma yaşandı.

Gül, “İşçiyi işçiye kırdırmak, işçiyi vatandaşın önüne atmak olmaz. Biz burada ekmeğimizi koruyoruz,” diyerek Tugay’ın çöpleri toplamasını eleştirdi.

İşçilerin talepleri:

  • Eşit işe eşit ücret uygulanması,
  • İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde farklı sendikalara bağlı çalışanlar arasında maaş farklarının kaldırılması,
  • Türk-İş’e bağlı Belediye-İş Sendikası ile yapılan toplu iş sözleşmelerindeki ücretlerle kendi üyelerine sunulan ücretler arasındaki uçurumun giderilmesi,
  • Adil ve eşit çalışma koşullarının sağlanması.

(TY)

Haber Yeri
İstanbul
İzmir Büyükşehir Belediyesi 2025 İzBB grevi Cemil Tugay 10. Yargı Paketi özgür özel
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