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Yayın Tarihi: 26 Ekim 2023 11:56
 ~ Son Güncelleme: 26 Ekim 2023 11:56
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ile görüştü

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, bir saat süren görüşmenin ardından açıklama yapmadan Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Sosyal Tesisleri'nden ayrıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/26/chp-genel-baskani-kilicdaroglu-imamoglu-ile-gorustu.jpg
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Kılıçdaroğlu'nun, İmamoğlu ile Ankara’daki Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Sosyal Tesisleri'nde basına kapalı yaptığı görüşme bir saat sürdü.

Farklı araçlarla tesisten ayrılan Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, basın mensuplarına herhangi bir açıklama yapmadı. (TY)

ekrem imamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
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