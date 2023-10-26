CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ile görüştü

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi.



Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Kılıçdaroğlu'nun, İmamoğlu ile Ankara’daki Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Sosyal Tesisleri'nde basına kapalı yaptığı görüşme bir saat sürdü.



Farklı araçlarla tesisten ayrılan Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, basın mensuplarına herhangi bir açıklama yapmadı. (TY)



