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KADIN-LGBTİ+
Yayın Tarihi: 9 Ekim 2023 17:20
 ~ Son Güncelleme: 9 Ekim 2023 17:23
2 dk Okuma

CHP Genel Başkan aday adayı İlhan Cihaner, partisinin LGBTİ+ haklarındaki sessizliğini eleştirdi

Cihaner, LGBTİ+ hakları konusunda partisini eleştirdi: ''Bunun sorumluğu bizde, CHP’yi yönetenlerde."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/09/chp-genel-baskan-aday-adayi-ilhan-cihaner-partisinin-lgbti-haklarindaki-sessizligini-elestirdi.jpg
Anadolu Ajansı (Arşiv)

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı ve 196 kurultay delegesinin belirleneceği CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi, dün (8 Ekim) Haliç Kongre Merkezi’nde yapıldı. Özgür Çelik 342 oy, Cemal Canpolat 310 oy aldı. Çelik, 32 oy farkı ile CHP İstanbul İl Başkanı oldu.

Genel Başkan aday adayı İlhan Cihaner, LGBTİ+ hakları konusunda partisini eleştirdi. Cihaner, ''Bunun sorumluğu bizde, CHP’yi yönetenlerde'' dedi.

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Cihaner şunları belirtti:

 “Dokunulmazlık meselesi, orada da şehvetle savundular. Niye? Çünkü Türkiye toplumu muhafazakardı ve biz siyaseti AKP’nin etrafımıza dizdiği mayınların içerisinde yapmak zorundaydık. Neydi o mayınlar? Bir, Kürt meselesi, oraya gidersen sana bölücü derler. İki, laiklik meselesi, laiklik adına o kadar az şey kaldı ki bu ülkede, bu arkadaşlarımızın tamamı bu politikalardan sorumludur."

"Şimdi etrafımıza yeni bir mayın ekliyorlar, aile kurumunun karşısına LGBT bireylerinin insan haklarını koyarak bizi oraya sıkıştırmak istiyorlar. Bu gibi durumlarda ne yapılabilir? Karşıt hegemonik durum oluşturulur. Siz o alandan çekildiğinizde orasını iktidar belirler bu nedenle Türkiye toplumu olduğu gibi sağ kaydı. Bunun sorumluğu bizde, CHP’yi yönetenlerde, daha doğrusu şu önde oturanlarda; sizlerin suçu yok, sizleri yenilmiş görmüyorum. Asıl yenilen şu ön sıradaki parti elitlerinin politik tutumlarıdır, politik cinlikleridir."

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