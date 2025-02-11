CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın’a 5 yıl 4 aya kadar hapis talebi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik paylaşımı nedeniyle başlatılan soruşturma tamamlandı.

İddianamede, Aydın için "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" ve "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" suçlarından 5 yıl 4 aya kadar hapis cezası talep edildi.

İddianamede hangi suçlamalar yer aldı?

İddianamede, Başsavcı Akın Gürlek’in "müşteki" olarak yer aldığı belirtildi. Söz konusu paylaşımın analizine yer verilen iddianamede, paylaşımda "seyyar giyotin" ifadelerinin kullanıldığı ve bu sözlerin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği vurgulandı.

Ayrıca, Gürlek’in geçmişte üstlendiği görevler nedeniyle terör örgütlerinin hedefi haline geldiği ve kimlik bilgilerinin daha önce çeşitli platformlarda tehdit amaçlı yayınlandığı hatırlatıldı. Bu bağlamda, Cem Aydın’ın söz konusu paylaşımı alıntılayarak kamu görevlisini hedef gösterdiği iddia edildi.

5 yıl 4 aya kadar hapis talebi

İddianamede, Aydın’ın "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" ve "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" suçlarını işlediği gerekçesiyle 2 yıl 2 aydan 5 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Hazırlanan iddianame, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi ve mahkeme tarafından değerlendirilmeye başlandı.

Ne olmuştu? Cem Aydın, CHP Gençlik Kolları'nın sosyal medya platformu X'teki (eski adıyla Twitter) resmi hesabından İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında yapılan bir paylaşımı retweet etmesinin ardından soruşturma kapsamında ifade vermek üzere polis eşliğinde İstanbul Adliyesi'ne getirilmişti. Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, hazırladığı iddianameyi tamamladı.

Akın Gürlek kimdir?

(EMK)