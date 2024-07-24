CHP, gelir vergisi dilimlerinin oranının 5 puan düşürülmesini istedi, AKP ve MHP reddetti

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan gelir vergisi dilimlerinin 5 puan düşürülmesini istedi.

Gelir Vergisi Kanunu’nda değişiklik yapılması için TBMM Başkanlığına teklif veren Akdoğan, teklifin gündeme alınması için Genel Kurul’da bir konuşma yaptı.

Türkiye’de çalışan 33 milyon kişilik bir nüfus olduğunu belirten Akdoğan, yurttaşların üç talebi olduğunu dile getirdi.

Bunları da “maaşların enflasyon karşısında erimemesi, eriyorsa maaşa zam yapılması ve maaşa zam yapılsa da vergilerin maaşı alıp götürmemesi için vergi oranlarının düşürülmesi” olarak sıraladı.

Türkiye'nin vergi yükünü çalışanlar mı çekiyor?

Anayasaya göre her yurttaşın kendi gelir gücüne göre vergi ödemekle yükümlü olduğunu hatırlatan Akdoğan “Vergi yükü adaletli ve dengeli dağıtılmalıdır. Partinizin adında yazdığı gibi adaletli olmadığınız için siz vergiyi çok kazanandan da az kazanandan da aynı alıyorsunuz" dedi.

Ardından da matrah indirimi, gelir vergisi dilimlerinin 5 puan düşürülmesini ve gelir vergisi tutarının arttırılmasını istedi. Akdoğan şöyle konuştu:

Hani diyoruz ya çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi diye, maaşıyla geçinen 33 milyon yurttaşımızın vergi oranını 5’er puan düşürelim istiyoruz. İkinci mesele sizin (AKP milletvekillerini kastederek) vergi dilimi diye bir probleminiz olmadığı için bu konuşmayı dinlemeye tenezzül bile etmeyebilirsiniz ancak emekçiler, maaşıyla çalışanlar birkaç ay sonra ikinci, birkaç ay sonra üçüncü vergi dilimine geçiyorlar ve maaşları eriyip bitiyor. Anayasa açık. Vergi yükü adaletli ve dengeli dağıtılmalıdır. Partinizin adında yazdığı gibi adaletli olmadığınız için, partinizin adında yazanın aksine adaletli olmadığınız için siz vergiyi de çok kazanandan da az kazanandan da aynı alıyorsunuz. Devriiktidarınızda servetin yüzde 40'ı yurttaşlarımızın yüzde 1’inin, servetin yüzde 70’i yurttaşlarımızın yüzde 10’unun elinde. ÖTV, KDV gibi dolaylı vergiler 1990’da vergilerin yüzde 48’ini, 2000 yılında vergilerin yüzde 59'unu oluştururken bugün artık zengin de fakirin de hep birlikte verdiği verginin payı yüzde 70'lere gelmiş durumda. Tabii, çalışan bu vergiyi verecek ki sizler uçaklardan konvoy yapasınız, çalışanlar bu vergiyi verecek ki örtülü ödenekten Cumhurbaşkanı altı ayda 6 milyar lira harcasın, çalışanlar bu vergiyi verecek ki Okluk Koyu’nda yazlık, Ahlat Sarayı’nda kışlık keyif çatabilesiniz; Cengiz’in ve Kolin’in döviz üzerinden olan borcunu Türk lirasına çevirip bir de 6’ya böldünüz. Demirel’in kırk sene önce 21 milyon dolara yaptığı köprüyü siz kırk sene sonra tam 143 katına yapacaksınız, hazine garantili projelere 100 milyarlarca dolar vereceksiniz. İşçinin, emekçinin maaşıyla geçinen sabit gelirlinin hâli hâl değil. Tekrar ediyorum, siz onları enflasyona karşı ezdiriyorsunuz, siz bu zevküsefanız nedeniyle onların maaşını da artıramıyorsunuz, bari gelin hep birlikte bu vergi yükünü işçinin, emekçinin, çalışanın sırtından kaldıralım. Ocak ayında aldığı maaşla, bir sonraki aralıkta aldığı maaş, aynı olmayan emekçinin derdine derman olalım diyorum.

Önerge AKP ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

(HA)