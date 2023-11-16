CHP Fındıklı İlçe Başkanı Kadirhan Kadıoğlu, hayatını kaybetti

Rize Fındıklı CHP İlçe Başkanı Kadirhan Kadıoğlu, kalp krizi geçirmesi sonucunda yaşamını yitirdi.

Kadıoğlu'nun ölüm haberini CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca duyurdu. Karaca'nın X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Mücadelesi, kararlı duruşu ile tanımaktan onur duyduğum, birlikte yol yürümekten gurur duyduğum, Rize/Fındıklı ilçe başkanımız, kıymetli yoldaşım Kadirhan Kadıoğlu'nu kaybetmişiz. İnanamıyorum. Çok üzgünüm. Çok erken gittin başkanım. Çok erken veda ettin bize. Olmadı. CHP Rize örgütümüzün, dostları, sevenleri ve ailesinin başı sağ olsun. Yattığın yer seni incitmesin."

“Kardeşimi kaybetmenin üzüntüsü içindeyim”

Bir çok CHP’li siyasetçi baş sağlığı mesajı yayınlarken, Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu da şu paylaşımı yaptı:

“Sevgili dostum, yol arkadaşım, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanımız, örgütlü olmanın temel şart olduğunu ifade ederek yaşamı boyunca özgürlük ve demokrasi mücadelesinde önde yürüyen sevgili Kadirhan Kadıoğlu’nu kardeşimi kaybetmenin üzüntüsü içindeyim. “Adımız da soyadımız da…”

(EMK)