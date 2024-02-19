CHP Esenyurt'ta Prof. Ahmet Özer'i, Güngören'de Yüksel Yalçın'ı aday gösterdi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi'nden akşam saatlerinde yapılan açıklamaya göre partinin Esenyurt ve Güngören adayları değişti.

Esenyurt'ta "kent uzlaşısı" çerçevesinde Prof. Dr. Ahmet Özer'in adaylığı ilan edilirken Güngören'de de İBB İştiraklerinden İstanbul Enerji A.Ş.'nin Genel Müdürü Yüksel Yalçın'ın adaylığı açıklandı.

CHP, önceki günlerde peyderpey açıkladığı İstanbul ilçe belediye başkan adaylıkları kapsamında Esenyurt ilçesinde Ali Gökmen’i partinin adayı olarak göstermişti. Ancak Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'yle (DEM Parti) sürmekte olan "kent uzlaşısı" temaslarında Prof. Dr. Ahmet Özer'in adı öne çıkınca, CHP Ali Gökmen'i geri çekti. Genel Merkez'den yapılan açıklamada değişikliğin "sağlık sorunları"ndan kaynakladığı belirtildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından Esenyurt ilçesi için Prof. Dr. Ahmet Özer ve Güngören ilçesi için Yüksel Yalçın belediye başkan adayı olarak atanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

"İstanbul Güngören ve Esenyurt ilçe belediye başkan adaylarımız, sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan çekilmiştir. Ali Gökmen ve Temel Akkoçlar’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Ahmet Özer kim?

1960 Van doğumlu olan Ahmet Özer üniversite öncesi eğitimini Van'da tamamladıktan sonra 1986'da Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü'nden birincilikle mezun oldu.1987'de Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde yüksek lisansa başladı. 1994'te Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde "Bilim ve Siyaset Felsefesi" alanında doktora derecesi aldı.1999'da doçent, 2005'te profesör oldu. 2005-2012 arasında Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Sosyoloji Bölüm Başkanlığı yaptı. Halen SDÜ Sosyoloji Bölümü'nde öğretim üyesi.

Sosyoloji kuramları, bilim sosyolojisi, siyaset sosyolojisi, Türkiye sosyolojisi ve "Kürt Sorunu" üzerinde çalışan Prof. Dr. Özer'in yapıtları arasında Bilim ve Siyaset Felsefesi (1996), Göç ve Kimlik: Türkiye'de Kürt Göçmenler (1999), Türkiye'de Sosyolojinin Oluşumu (2002), Türkiye'de Siyasal İslamın Sosyolojisi (2003), Kürt Sorunu: Bir Sosyolojik İnceleme (2007), Türkiye'de Milliyetçilik ve Irkçılık (2011), Göç ve Uyum: Türkiye'de Göçmenlerin Yaşam Deneyimleri (2015) de var.

Ahmet Özer, 2002'de "Türkiye'de Sosyolojinin Oluşumu" başlıklı kitabıyla Türkiye Sosyal Bilimler Derneği'nden "Yılın Sosyal Bilimler Kitabı Ödülü"nü aldı. Özer 2004^te Türk Dil Kurumu'nun "Türkçe Dil Bilgisi Araştırmaları Ödülü"ne değer görüldü.Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) 2008'de Prof. Dr. Özer'i Sosyal Bilimler alanında verdiği GEBİP (Genç Bilim İnsanları Teşvik Ödülü) ile ödüllendirdi. Özer, 2010'da Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nin "Sosyal Bilimler Araştırma Ödülü"ne değer görüldü.