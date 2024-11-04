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Yayın Tarihi: 4 Kasım 2024 15:50
 ~ Son Güncelleme: 4 Kasım 2024 15:54
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CHP, Esenyurt'ta 'Demokrasi Nöbeti'ne başlıyor

CHP, Esenyurt ilçe binası önünde bugün 17.00-19.00 arasında nöbet tutacak. İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri de kayyım atamasını saat 19.00’da Esenyurt Belediyesi önünde protesto edecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
CHP, Esenyurt'ta 'Demokrasi Nöbeti'ne başlıyor
Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

CHP, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve ardından İçişleri Bakanlığı’nın belediyeye Can Aksoy’u kayyım ataması üzerine ‘Demokrasi Nöbeti’ başlattı.

Nöbet, CHP’nin Esenyurt ilçe binası önünde bugün 17.00-19.00 arasında tutulacak. Ayrıca İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri de kayyım atamasını saat 19.00’da Esenyurt Belediyesi önünde protesto edecek.

Konuyla ilgili açıklama CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’ten geldi. Çelik, CHP’li belediye meclis üyelerinin ve vekillerin Esenyurt Belediyesi’ne alınmamasına tepki gösterdi:

"Bugün saat 17.00'de burada bir Demokrasi Nöbeti gerçekleştireceğiz. 19.00'a kadar burada olacağız. Yarın sabah da bir grup milletvekilimiz Esenyurt Belediyesi'nin önünde olacaklar, Esenyurt Belediyesi'ne girecekler. Çünkü Esenyurt halkı belediye meclis üyelerimizi seçmiştir. Belediye Meclis üyelerinin denetleme görevi vardır. Belediye Meclis üyelerinin bina içerisine girmesini engellemek suçtur. Zaten Esenyurt'ta seçmen iradesine bir darbe yapılmıştır. Bu demokrasiye bir darbedir.

Ayrıca dokunulmazlığı olan milletvekillerinin binaya alınmaması bir suçtur. Abluka altına alınarak binaya girişimiz engellenmeye çalışılmıştır.

Esenyurt'taki kayyımın dışında bugün Türkiye uyandığında Mardin' de de Batman'da da Halfeti'de de bir kayyım atandığı haberiyle uyandı. Türkiye'nin dört bir yanında kayyımlara karşı olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz."

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
esenyurt belediyesi Ozgur Çelik
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