CHP Engellilik Çalıştayı Sonuç Bildirgesini açıkladı: Kırmızı Bayrak uygulaması yaygınlaştırılacak

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, İzmir İl Başkanlığı’nda düzenlediği basın toplantısıyla, 31 Ocak - 2 Şubat 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen Engellilik Çalıştayı’nın sonuç bildirgesini açıkladı.

Çalıştayın ana sloganının “Bağımsız Yaşam Hakkı” olduğunu belirten Nazlıaka, engellilerin sorunlarının çözümüne yönelik somut adımların kararlılıkla atılacağını ifade etti.

Nazlıaka, Türkiye’de yaklaşık 10 milyon engelli bulunduğunu, aileleriyle birlikte yaklaşık 40 milyon yurttaşın engellilikle ilgili zorluklardan doğrudan veya dolaylı olarak etkilendiğini söyledi. Buna rağmen, engelli yurttaşların sorunlarının çözümü için uzun yıllardır yet 228 kişi görev aldı ve 112 sayfalık bir sonuç raporu erli adımların atılmadığını vurguladı.

Etkinliğe, engelli konfederasyonları, federasyonlar, sivil toplum örgütleri, akademisyenler, belediye yöneticileri ve 80 ilden gelen CHP’nin engelli haklarından sorumlu il başkan yardımcıları katıldı. Çalıştayda 15 farklı başlıkta sorunlar ve çözüm önerileri tartışıldı. Toplamda 228 kişi görev aldı ve 112 sayfalık bir sonuç raporu hazırlandı.

Nazlıaka, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin öncülük ettiği çeşitli projelerden örnekler vererek, erişilebilirlik, sağlık hizmetleri, eğitimde fırsat eşitliği ve toplumsal farkındalık konularında çözüm önerilerini paylaştı.

Sorunlar ve çözüm önerileri

Çalıştayın farklı tematik masalarında tartışılan sorunlar ve çözüm önerilerinden bazıları şu şekilde özetlendi:

Engelliliğin Önlenmesi:

Akraba evliliği, trafik kazaları ve kötü beslenme gibi risk faktörleri azaltılmalı. Kalıtsal hastalıklar için önleyici tedbirler alınmalı.



Sağlık Hizmetlerine Erişim:

Sağlık kuruluşlarında erişilebilirlik artırılmalı.

İşitme engelliler için hastanelerde işaret dili tercümanı ekipleri kurulmalı.

Eğitim:

Eğitim programları engellilere göre güncellenmeli, otizmliler için sınıflar düzenlenmeli.

Erişilebilir Kentler:

Engelliler için kapsayıcı kentsel alanlar oluşturulmalı.

Afet eylem planlarında engellilerin gereksinimleri gözetilmeli.

Toplumsal Algılar:

Ayrımcılıkla mücadele yasası çıkartılmalı, medya ve kamu spotlarıyla farkındalık artırılmalı.

Siyasi Temsiliyet:

Engellilerin iyasette ve karar mekanizmalarında daha etkin olması sağlanmalı.

Çalıştayda alınan tavsiye kararları arasında, İzmir’de Aziz Kocaoğlu döneminde başlatılan “kırmızı bayrak”uygulamasının tüm Türkiye’de yaygınlaştırılması da yer aldı. Bu uygulama, engelli dostu alanların teşvik edilmesi ve denetlenmesini içeriyor.

Nazlıaka, çalıştayın ardından CHP’nin engelli politikaları konusunda yeni bir yol haritası oluşturduğunu belirtti.

Kırmızı Bayrak uygulaması nedir? Kırmızı Bayrak Uygulaması, İzmir’de Aziz Kocaoğlu döneminde başlatılan, erişilebilirlik ve engelli dostu alanların teşvik edilmesi amacıyla hayata geçirilen bir uygulamadır. Bu uygulama, belirli kriterleri yerine getiren kamuya açık mekânlara ve ulaşım araçlarına “kırmızı bayrak” verilmesini öngörür. Amaç ve Kapsam Engellilerin yaşamını kolaylaştırmak, erişim haklarını sağlamak ve farkındalığı artırmak.

Engellilere yönelik erişilebilirlik standartlarını yerine getiren kurum, bina, toplu taşıma aracı, kaldırım, park gibi alanların teşvik edilmesi.

Yerel yönetimler, özel sektör ve kamu kurumlarının daha kapsayıcı alanlar oluşturmasını sağlamak. Uygulama Kriterleri Bir alanın ya da toplu taşıma aracının kırmızı bayrak alabilmesi için: Fiziksel engellerin kaldırılmış olması (rampalar, asansörler, geniş kapılar, tutunma barları gibi).

İşitme ve görme engelliler için yönlendirme ve bilgilendirme levhalarının bulunması.

Toplu taşıma araçlarında engelli dostu tasarımlar (tekerlekli sandalye alanları, kolay erişim kapıları) olması.

Denetimlerden geçerek belirlenen standartları karşılaması gerekiyor. Uygulamanın Önemi Bu uygulama, engellilerin şehirde sosyal hayata eşit katılımını teşvik etmek, güvenli ve kolay erişimlerini sağlamak açısından önemli bir adım olarak görülüyor. İzmir’de özellikle kamuya açık binalar, alışveriş merkezleri, otoparklar ve belediye tesislerinde bu standartlar uygulanmaya başlanmıştı. Çalıştayda alınan karar doğrultusunda bu uygulamanın tüm Türkiye'de yaygınlaştırılması hedefleniyor.

(EMK)