CHP, en düşük emekli aylığını Anayasa Mahkemesine taşıdı

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, en düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılmasını da içeren kanunun iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine başvuru yaptıklarını açıkladı.

Günaydın, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, en düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini anımsattı.

Düzenlemeyle en düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarıldığını hatırlatan Günaydın, milyonlarca emekliyi ilgilendiren kanun teklifinin yasalaşmaması için hem TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda hem de Genel Kurul aşamasında sonuna kadar direndiklerini, CHP'li milletvekilleri olarak iki hafta boyunca 24 saat Meclis'te nöbet tutarak konuyu ülke gündeminden düşürmemeye çalıştıklarını aktardı.

Tüm itirazlara rağmen düzenlemenin yasalaştığını söyleyen Günaydın, "Resmi Gazete'de yayımlanan bu düzenlemeyi TBMM Plan Bütçe Komisyonu üyemiz ve Karabük Milletvekilimiz Sayın Cevdet Akay bu sabah itibarıyla Anayasa Mahkemesine teslim etti. Biz bu yasanın iptalini ve yürürlüğünün durdurulmasını istiyoruz. Böylece idareye bu sefalet ücretinden vazgeçip tüm emekliler için insan onuruna yakışır bir maaş ve ücret düzeyini belirlemesi konusunda yeni bir fırsat vermeye gayret ediyoruz." diye konuştu.

Günaydın, başvurularının Anayasa Mahkemesi tarafından öncelikle ele alınmasını ve bir an önce iptal edilmesini talep ettiklerini belirtti. Şöyle konuştu:

“16 milyon emekli için sefalet ücreti denilebilecek bir düzenlemeyi TBMM’den, tüm haklı itirazlarımıza rağmen geçirdiler.

CHP tam iki hafta boyunca, 7/24 hem Meclis’te nöbet tuttu hem emekli örgütleriyle, sendikalarla birlikte çalıştı, hem de kamuoyunun bir numaralı gündemi hâline getirdi, hem de emekli yurttaşlarımızın bilgisine ve vicdanına sundu.

Buna rağmen bu yasayı TBMM’den geçirmekte tereddüt etmediler. Dün Resmî Gazete’de yayımlanan bu düzenlemeyi AYM’ye taşıdık.

Biz bu yasanın iptalini ve yürürlüğünün durdurulmasını istiyoruz. Böylece idareye bu sefalet ücretinden vazgeçip tüm emekliler için insan onuruna yakışır bir maaş ve ücret düzeyini belirlemesi konusunda yeni bir fırsat vermeye gayret ediyoruz.

Emekli ve malul yurttaşlara insan onuruna yakışır bir yaşam düzeyini 20 bin TL’lik ücret elbette ki sağlamamaktadır. Kaldı ki en düşük emekli aylığı tek mesele değildir. Bir intibak düzenlemesine, seyyanen yapılacak zamlara ihtiyaç vardır.

En düşük emekli aylığının dışında 21, 22, 23 bin TL alanların da durumu son derece kötüdür ve açlık sınırının altındadır. Derinleşen hayat pahalılığı ve alım gücü karşısında devletin korumasından vatandaşı yoksun bırakmanın herhâlde 21. yüzyılda, “Büyük Türkiye Yüzyılı” diye tanımladığımız bu yüzyılda bir yerinin olmaması gerekir.

Sosyal devlet ilkesini fiilen ortadan kaldırmak, sosyal güvenliği bir hak olmaktan çıkartıp sembolik bir düzenleme şekline düşürmek, AKP’nin artık vaka-ı adiyesi hâline dönüşmüştür.

Devletin ekonomik kriz koşullarında toplumun kırılgan kesimlerini koruma yükümlülüğü vardır. Bu da unutulmamalıdır.”

