CHP emekli ikramiyesine zam istedi, Bakan Işıkhan artış sinyali verdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, emeklilere yılda iki kez, Ramazan ve Kurban Bayramlarında verilen ikramiye ile ilgili bir açıklama yaparak tutarın 2 bin liradan 15 bin liraya çıkartılmasını istedi.

İnsanların geçinemediğini, kayıt dışı olanlar hariç 6 milyondan fazla emeklinin ya bir işte çalıştığını ya da iş aradığını aktaran Taşcıer milyonlarca emeklinin, yoksullukla ve açlıkla karşı karşıya olduğunu belirtti.

"Enflasyona ezdirmiyoruz denilen emeklilere yapılan yılbaşı artışı daha ilk aydan eridi bile. En düşük emekli aylığı alan bir emeklinin, TÜİK'in gerçek dışı hesabına göre bile aylığının alım gücü 628 lira azaldı" dedi.

Aylıklarla ilgili hakkaniyetli ve emekliyi rahat ettirecek bir karar alınmadığını savunan Taşcıer, emeklilere ödenecek bayram ikramiyesinin 15 bin lira olması gerektiğini daha önce söylediklerini, söylemeye de devam edeceklerini kaydetti.

Gamze Taşcıer, "Bu tutar emekliye bir lütuf değil, yaşamını insanca sürdürebilmesi için zaten verilmesi gereken hakkıdır. Enflasyonun bu denli yakıcı olduğu bir ortamda, emeklilere üç beş bin liraları reva görmek demek, vatandaşı sefalete terk etmek demektir. On milyonlar etin tadını unuttu diyorduk, artık yumurta bile alamaz noktaya geldiler. Bu gidişin sonu korkunç bir açlık krizidir" ifadesini kullandı.

Bakan Işıkhan: Adım atmaya hazırız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ndan emekli bayram ikramiyelerine zam sinyali geldi.

Işıkhan "Emeklilerin bayram ikramiyesinin artırılması talebi var, adım atmaya hazırız" dedi.

NTV’ye konuk olan Işıkhan “Bugüne kadar toplamda 166 milyar 200 milyon lira bayram ikramiyesi olarak emeklilerimize ödeme gerçekleştirdik. Tabi ki her alanda olduğu gibi emeklilerimizin talep ve ihtiyaçlarını önceliklendiriyoruz. Emeklilerimize bir seferlik 5 bin lira destek verdik. Emeklilerimiz müsterih olsun. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le görüşeceğiz. Gerekli değerlendirmeleri yaparak Cumhurbaşkanımızın takdirine sunup ondan sonra da talimatları doğrultusunda da gerekli çalışmaları ve adımları atarız” diye konuştu.

Işıkhan ayrıca şu an 16 milyon emekli olduğunu belirterek “EYT'den sonra 2 milyon vatandaşımız emekli oldu. Son verilere göre, EYT'den emekli olan vatandaşımızın yaklaşık 950 bini tekrar çalışma hayatına döndü. 2024’ün sonunda emekli sayımızın 16 milyon 400 bin olmasını öngörüyoruz” dedi.