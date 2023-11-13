CHP'den 'yargı krizi' nöbeti: Çağlayan Adliyesi'nde oturma eylemi başlatıldı

Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin Anayasa Mahkemesi (AYM), Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği ihlal kararını tanımamasına yönelik tepkiler devam ediyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı, yargı krizine ilişkin Çağlayan Adliyesi önünde oturma eylemi başlattı.

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Partinin İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabı X’ten nöbete ilişkin açıklama yaptı.

"Anayasal düzene karşı kalkışmaya dur demek için buradayız" diyen Çelik, bugün itibarıyla Çağlayan Adliyesi önünde oturma eylemi başlattıklarını belirtti.

Çelik, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbullulara, hukuku, Anayasayı savunanlara sesleniyorum: Bugün itibarıyla burada günlerce sürecek bir oturma eylemi başlattık. Yarın da buradayız, ertesi gün de burada olacağız. Tüm İstanbul'u bu demokratik mücadelemize omuz vermeye davet ediyorum!"

Can Atalay'ın AYM dava süreci

(RT)