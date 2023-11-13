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Yayın Tarihi: 13 Kasım 2023 17:04
 ~ Son Güncelleme: 13 Kasım 2023 17:12
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CHP'den 'yargı krizi' nöbeti: Çağlayan Adliyesi'nde oturma eylemi başlatıldı

CHP, Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin AYM kararını tanımamasının ardından Çağlayan Adliyesi'nde oturma eylemi başlattı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/13/chp-den-yargi-krizi-nobeti-caglayan-adliyesi-nde-oturma-eylemi-baslatildi.jpg
*Fotoğraf: CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in X hesabından alınmıştır.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin Anayasa Mahkemesi (AYM), Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği ihlal kararını tanımamasına yönelik tepkiler devam ediyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı, yargı krizine ilişkin Çağlayan Adliyesi önünde oturma eylemi başlattı.

Yargıtay
Yargıtay'dan Atalay hakkında ihlal kararı veren AYM üyeleri hakkında suç duyurusu
8 Kasım 2023

Partinin İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabı X’ten nöbete ilişkin açıklama yaptı.

"Anayasal düzene karşı kalkışmaya dur demek için buradayız" diyen Çelik, bugün itibarıyla Çağlayan Adliyesi önünde oturma eylemi başlattıklarını belirtti.

Çelik, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbullulara, hukuku, Anayasayı savunanlara sesleniyorum: Bugün itibarıyla burada günlerce sürecek bir oturma eylemi başlattık. Yarın da buradayız, ertesi gün de burada olacağız. Tüm İstanbul'u bu demokratik mücadelemize omuz vermeye davet ediyorum!"

Can Atalay
Can Atalay'ın AYM dava süreci
25 Ekim 2022

(RT)

can atalay AYM Yargıtay
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