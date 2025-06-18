CHP'den “Süper İzin” yasa teklifine tepki: Zeytinliklerimiz enerji şirketlerine peşkeş çekilecek

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, enerji ve maden alanlarında yeni düzenlemeler öngören yasa teklifine sert tepki gösterdi. Kılıç, teklifin çevre ve tarım alanlarında büyük tahribata yol açacağını belirterek, “Bu yasa geçerse zeytinimiz de sütümüz de etimiz de kalmaz. Çocuklarımızın lokması eksilirken, yabancı enerji devleri zenginleşecek” dedi.

Yarın TBMM’de komisyon görüşmeleri başlayacak olan Çevre ve Maden Kanunlarında değişiklik öngören teklif için “talan yasası” nitelendirmesinde bulunan Kılıç, teklifin doğa tahribatını yasal hale getireceğini söyledi.

“Süper İzin”le ÇED süreci by-pass edilecek"

Kılıç, teklifin en tehlikeli maddelerinden birinin “süper izin” uygulaması olduğunu belirtti. Bu uygulamayla çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) yapılmadan projelere başlanabileceğine dikkat çeken Kılıç, “Çevreye ne zarar vereceği hesaplanmadan enerji ve maden projeleri hayata geçirilecek. Bu, tam anlamıyla bir doğa imha planıdır” dedi.

"Zeytinlikler ve meralar tehdit altında"

Teklifle birlikte özellikle zeytinlik alanların hedef alındığını söyleyen Kılıç, “Yatağan, Yeniköy ve Kemerköy termik santrali sahalarında zeytin ağaçları sökülecek. Zeytinini işleyen köylünün ekmeği elinden alınacak” diye konuştu.

Aynı zamanda mera alanlarının da yapılaşmaya ve enerji yatırımlarına açıldığını belirten Kılıç, “Hayvancılığı yıllardır gerilettiler, şimdi meralara da göz diktiler. Stratejik maden bahanesiyle vatandaşın toprağı acele kamulaştırılacak, mülkiyet hakkı ihlal edilecek” dedi.

“Çocuklarımızın Lokması Eksilecek, Yabancı Şirketler Kazanacak”

Kılıç, yasa teklifinin arka planında yabancı enerji şirketlerine verilen tavizlerin yattığını öne sürdü. “Geçtiğimiz yıl Birleşik Arap Emirlikleri ve Çin’le imzalanan enerji işbirliği anlaşmaları bu düzenlemenin temelini oluşturuyor. Projelerin çevreye etkisi göz ardı edilerek, bu şirketlere kolaylık sağlanacak” dedi.

Teklifin, daha önce ruhsatsız olarak kurulan santrallere imar affı da getirdiğine dikkat çeken Kılıç, “Yani sadece yeni projeler değil, mevcut kaçak yapılar da bu yasa ile ödüllendiriliyor. Yabancılara olduğu kadar yerli yandaşlara da af geliyor” dedi.

Açıklamasının sonunda kamuoyuna çağrıda bulunan Kılıç, şöyle seslendi:

“Zeytinimize, toprağımıza, meramıza, hayvanımıza, gıdamıza sahip çıkacağız. Bu talan yasasını Meclis’ten geçirmemek için sonuna kadar mücadele edeceğiz”

Not: AA'nın geçtiği habere göre "Süper İzin" Yasası, enerjide "süper izin "dönemi, Türkiye'de enerji yatırımlarını hızlandırmak ve bürokratik süreçleri basitleştirerek yatırımcılara kolaylık sağlamak amacıyla yürürlüğe konulan bir uygulama olarak öne çıkıyor. Bu dönemde, enerji yatırımlarının izin, lisans ve onay süreçlerinin daha hızlı yürütülmesi hedefleniyor. Ancak ekolojistler yasaya karşı çıkıyor.

(EMK)