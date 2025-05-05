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Yayın Tarihi: 5 Mayıs 2025 16:16
 ~ Son Güncelleme: 5 Mayıs 2025 16:27
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CHP'den rektör atamalarına tepki: YÖK başkanı telefonlarımıza çıkmıyor

Rektör atamalarına ilişkin yeni kanun hazırlanması için TBMM'ye verilen sürenin dolmak üzere olduğunu hatırlatan CHP Genel Başkan Yardımcısı Özçağdaş, "Toplam 56 üniversiteye eski yöntemle rektör atandı" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
CHP'den rektör atamalarına tepki: YÖK başkanı telefonlarımıza çıkmıyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), YÖK üyelerinin ve üniversite rektörlerinin Cumhurbaşkanı tarafından atanmasını 4 Haziran 2018’de Anayasa Mahkemesi’ne taşımıştı. Başvuru, 4 Haziran 2024 tarihinde sonuçlanmış düzenleme Anayasa'ya aykırı bularak iptal edilmişti.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, rektör belirleme süreçleri konusunda düzenleme yapma yetkisinin TBMM’de olduğu belirtilerek yeni bir kanun yapılması için 12 ay süre verildi.

“56 rektör usulsüz atandı”

TBMM'ye verilen bu sürenin son ayında CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Meclis’te açıklama yaptı. Özçağdaş, "26 Temmuz 2024'te 11 üniversite, Ağustos'ta 13 üniversite, 21 Eylül'de altı üniversite, 21 Aralık'ta 14 üniversite, 10 Nisan'da 13 üniversite olmak üzere beş farklı kararname ile toplam 56 üniversiteye eski yöntemle rektör atandı" dedi.

"YÖK telefonlarımıza çıkmıyor"

Yükseköğretim ve üniversiteleri kapsayan açıklamalarda bulunan Özçağdaş, hükümeti ve yetkilileri anayasaya uymaya davet etti ve rektör atamalarına yönelik Anayasa Mahkemesi kararının uygulanması gerektiğini vurguladı. 

Özçağdaş, “YÖK, tamamıyla siyasetin güdümüne girmiş. YÖK Başkanı yüce Meclis'in milletvekillerinin telefonlarına çıkmamakta, cevap vermemektedir ve ne yazık ki bu kadarı 12 Eylül askeri rejiminde bile yapılmamıştır” sözleriyle YÖK’ü eleştirdi.

Öğrencilerin mahkemesi 3 Ekim’de

Özçağdaş, tutuklu öğrencilerin durumuna ilişkin de konuşan “49 gencimiz mahkemede suçlu bulunsalar dahi bir gün yatmayacakları bir suçtan hapishanelerde ve bu gençlerimizin bir kısmının davaları 3 Ekim'e ertelendi” diyerek öğrencilerin uzun süre cezaevinde bırakılmasına tepki gösterdi.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
CHP YÖK
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