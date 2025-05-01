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Yayın Tarihi: 1 Mayıs 2025 23:25
 ~ Son Güncelleme: 2 Mayıs 2025 12:33
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KONYA'DA ANONS ARACINA SİLAHLI SALDIRI

CHP'den miting hazırlığına saldırıya yanıt: "Kurşunla susturamayacaksınız"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem Konya'nın Çumra ilçesinde cumartesi günkü miting için çalışma yapan anons aracına silahlı saldırıda bulunulduğunu açıkladı. Valilik "saldırganın silahının kurusıkı, kendisin de CHP'li olduğunu, sevinçten ateş ettiğini" iddia etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
CHP'den miting hazırlığına saldırıya yanıt: "Kurşunla susturamayacaksınız"
Konya Valiliği

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem,“Millet İradesine Sahip Çıkıyoruz” etkinlikleri çerçevesinde 4 Mayıs Cumartesi günü Konya'da gerçekleştirmeyi planladıkları miting hazırlıkları sırasında partililerinin Çumra'da saldırıya uğradığını açıkladı. 

Adem, "Bugün Konya'nın Çumra ilçesinde, mitingimizin duyurusu için sahada çalışan İl Başkan Yardımcımız Mustafa Durmaz ve Merkez İlçe Başkan Yardımcımız Muhammet Keskince, bir şahsın silahlı saldırısına uğradı." dedi.

CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır da Halk TV'ye bağlanarak verdiği demeçte olayı doğrulayarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son grup toplantısında kullandığı "telef olmak" ifadesiyle bu tür saldırıları teşvik ettiğini ileri sürdü. 

Başarır, gerilimin Erdoğan tarafından başlatıldığını ve bu dilden vaz geçilmesi gerektiğini söyledi.

Konya Valiliği: "Şüpheli CHP sempatizanıydı, silah kuru sıkıydı sevinçten havaya ateş etti" 

Konya Valiliği’ konuyla ilgili açıklamasında iki şüphelinin gözaltına alındığını "Şüpheli M. K.’nin emniyette verdiği ifadesinde kendisinin CHP’ye sempati duyduğunu, ayrıca aracın 70 plakalı olması nedeniyle hemşehrisi[nin] tanıtım aracını görünce sevinçten havaya ateş ettiğini beyan et[tiğini], olay yerinde iki adet boş kurusıkı kovanı bulunarak incelenmek üzere muhafaza altına alın[dığını]" iddia etti. 

CHP: "Anons aracına silahlı saldırı" 

Adem'in verdiği bilgiye göreyse, "Sanayi bölgesinde anons aracıyla çalışma yaparken bir dükkândan çıkan şahıs, aracın önünü kes[ti], silahla ateş aç[tı] ve küfrederek olay yerinden uzaklaş[tı]".

Genel Başkan Yardımcısı, yetkililerin olayın ardından "ilk tutumu[nun] ne yazık ki saldırının üzerini örtmeye yönelik" olduğunu söyledi. Ancak "tepkimiz üzerine şahıs gözaltına alınmıştır," dedi. Adem, bununla birlikte "gerçek adaletin işleyip işlemeyeceği"nin hep birlikte görüleceğini belirtti. 

Partinin şoförüne ev hapsi 

CHP Genel Başkan Yardımcısı,  23 Nisan’da birinci TBMM'ye giden parti otobüsünü sürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şöförün de aynı gün ev hapsine alındığını duyurdu. Adem, durumu "biri görevini yaptığı için cezalandırılıyor, diğeri silahla saldırdığı halde kollanıyorsa, ortada adalet değil, açık bir çifte standart vardır." diyerek eleştirdi. 

"Parti otobüsünü sürdüğü için emekçiyi evine hapsedenler[in], kurşun sıkan saldırgana nasıl bir karar verecek[lerini]" sorgulayan Erhan Adem, her iki olayı birlikte değerlendirdi. 

"Bu iki olay, sadece CHP’ye değil, halkın iradesine, demokrasiye ve siyaset yapma hakkına yönelmiş açık bir tehdittir." diyen CHP Genel Başkan Yardımcısı, bu eylemlerin arkasındaki yetkililere meydan okudu: "Ne yaparsanız yapın, hangi yolu denerseniz deneyin, biz bu yoldan dönmeyeceğiz." dedi. 

Adem, saldırı ve hukuksuzluklara karşın "Konya’da, meydanlarda, sokak sokak, halkımızla buluşmaya devam edeceğiz." dedi.

"Kurşunla susturamayacaksınız. Ev hapsiyle durduramayacaksınız."

(AEK)

Haber Yeri
Çumra
CHP mitingleri konya
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