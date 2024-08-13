CHP'den 'Merih Demiral heykeli' açıklaması

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin (İZBB) ağustos ayı olağan meclis toplantısı dün (12 Ağustos) gündeme eklenen önergeler görüşülerek oylamaya sunuldu.

Gündem maddeleri arasında bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Tel Aviv kardeş kent protokolünün iptali önergesi oy birliği ile kabul edildi.

Toplantıda, EURO 2024'ün son 16 turunda oynanan Avusturya maçında yaptığı 'bozkurt' işareti nedeniyle 2 maç ceza alan milli futbolcu Merih Demiral'ın heykelinin İzmir'e dikilmesi önerisi de oy birliğiyle kabul edilerek ilgili komisyona gönderildi.

UEFA’dan Merih Demiral’a iki maç ceza

“Komisyona gönderildi”

Ancak, mecliste önergenin kabul edildiği haberlerinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İletişim Merkezi, bugün bir açıklama yayımlayarak, konuya dair henüz bir karar alınmadığını söyledi:

“İzmir'e milli futbolcu Merih Demiral’ın heykeli dikileceği yönünde meclis kararı alındığına dair iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

“İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde söz konusu talebe ilişkin önerge, ilgili mevzuat doğrultusunda detaylı incelenmek üzere ilgili komisyona gönderilmiştir.” (TY)