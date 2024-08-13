ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 13 Ağustos 2024 11:52
 ~ Son Güncelleme: 13 Ağustos 2024 18:16
1 dk Okuma

CHP'den 'Merih Demiral heykeli' açıklaması

CHP İletişim Merkezi'nin açıklamasına göre, EURO 2024'te yaptığı 'bozkurt' işareti nedeniyle iki maç ceza alan futbolcunun İzmir’e heykeli dikileceği iddiaları gerçeği yansıtmıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
CHP'den 'Merih Demiral heykeli' açıklaması
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin (İZBB) ağustos ayı olağan meclis toplantısı dün (12 Ağustos) gündeme eklenen önergeler görüşülerek oylamaya sunuldu.

Gündem maddeleri arasında bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Tel Aviv kardeş kent protokolünün iptali önergesi oy birliği ile kabul edildi.

Toplantıda, EURO 2024'ün son 16 turunda oynanan Avusturya maçında yaptığı 'bozkurt' işareti nedeniyle 2 maç ceza alan milli futbolcu Merih Demiral'ın heykelinin İzmir'e dikilmesi önerisi de oy birliğiyle kabul edilerek ilgili komisyona gönderildi.

UEFA’dan Merih Demiral’a iki maç ceza
UEFA’dan Merih Demiral’a iki maç ceza
5 Temmuz 2024

 “Komisyona gönderildi”

Ancak, mecliste önergenin kabul edildiği haberlerinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İletişim Merkezi, bugün bir açıklama yayımlayarak, konuya dair henüz bir karar alınmadığını söyledi:

“İzmir'e milli futbolcu Merih Demiral’ın heykeli dikileceği yönünde meclis kararı alındığına dair iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

“İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde söz konusu talebe ilişkin önerge, ilgili mevzuat doğrultusunda detaylı incelenmek üzere ilgili komisyona gönderilmiştir.” (TY)

bozkurt işareti merih demiral İzmir Büyükşehir Belediyesi
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git