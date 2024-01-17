CHP'den Meral Akşener'e 'karın ağrısı' yanıtı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Meclis’te basın toplantısı düzenledi.

CHP’li Başarır konuşmasında, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in “Numan Kurtulmuş’un imzasıyla ortak tezkere Meclis’e sunuldu, ilginç bir biçimde ayrı bir bildiri yayımlayanların hepsi bu tezkereyi destekledi. Soru şu; karın ağrısı İYİ Parti miydi?” sözlerine yanıt verdi.

Akşener'den CHP'ye: Karın ağrısı İYİ Parti miydi?

Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre, “Biz, Meral Akşener’i asla karın ağrısı olarak görmedik, görmeyiz de. Umarım bu halk da kendilerini karın ağrısı olarak görmez” diyen Başarır, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dün yapılan görüşmeler, devlet ciddiyetine uygun görüşmelerdi. Numan Bey, Başkanlık Tezkeresi olarak Meclis’in oyuna sundu ve CHP gereğini yaptı. Burası çadır devleti değil. 12 şehit vereceğiz, hemen acısı bitmeden 9 şehit daha vereceğiz. Ondan sonra bir kâğıt parçasını AKP Grubu getirecek, ‘imzalayın, olay bitti’ diyecek. Hayır. Bir hukuk devletinde yasama, yürütme, yargı varsa bakanlar gelir, Mecliste bunun hesabını verir, Meclis terörle mücadele konusunda tezkereyi getirir, partiler de gereğini yapar. Yaptı mı? Yaptı. CHP, terörü lanetleyen kendi bildirisini de yayımladı. Meral Hanım bence böyle güzel bir sistemin, Meclis Başkanlığının önemine baksın, AKP verilerinin peşinde değil, Meclis Başkanlık Divanının verdiği bildiriye baksın.”

Emekli zamlarına tepki

CHP’li Başarır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, dünkü kabine toplantısının ardından açıkladığı emekli aylıklarına yönelik yapılacak düzenlemeyi eleştirdi.

Erdoğan’ın, “SSK ve Bağkur emeklisi aylıklarına ilave yüzde 5 ek artış yapılacağını, en düşük emekli aylığının 10 bin liraya çıkarılacağını ve 2024’ün emeklilerin yılı olacağını” açıkladığını anımsatan Başarır, söz konusu artışların utanç verici olduğunu, konuyu bugün grup önerisi olarak Meclis ve Türkiye gündemine taşıyacaklarını söyledi.

EMEKLİLER İSYAN ETTİ Erdoğan: "Emekli maaşı alt sınırı 10 bin TL, SSK Bağ-Kur emeklilerine ek yüzde 5 zam"

AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılında en düşük emekli maaşının, asgari ücretin 1,5 katı olduğunu anımsatan Başarır, sözlerini şöyle sürdürdü:

“En düşük emekli maaşı, bugün neredeyse asgari ücretin yarı oranında ve bundan utanmayan, sıkılmayan bir iktidar var. Biz, CHP grubu olarak utanç duyuyoruz. En düşük emekli maaşı 10 bin lira. Haydi bakalım beyefendiler, bu parayla bir hafta geçinebilin. Emekliler Sendikası Başkanımız ‘en düşük emekli maaşı, yeni göreve başlayan devlet memurunun maaşıyla eşit olmalı’ dedi. Hadi onu geçtik, asgari ücret kadar yapın. Bu ülkeyi yönetenler, utanmadan, sıkılmadan, 2024 yılının, emeklilerin yılı olacağını ilan etti. Ama olsa olsa görüyoruz ki emeklilerimizin sefalet yılı olacak.”

Adliyedeki ‘yaşasın şeriat’ sloganları

CHP’li Başarır, İstanbul Anadolu Adliyesi’nde görülen bir duruşmanın ardından adliye koridorunda ‘yaşasın şeriat’ sloganları atıldığını belirterek, “Bununla ilgili tek bir işlem yapılmadı. Savcılara sesleniyorum; sizin savcı kelimesinin önünde Cumhuriyet var. Adliyede bu sloganları atıp, elini, kolunu sallayarak çıkanlara izin verenleri, grup olarak kınıyoruz ve gereğini yapın.” ifadesini kullandı.

(VC)