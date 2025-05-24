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Yayın Tarihi: 24 Mayıs 2025 20:34
 ~ Son Güncelleme: 24 Mayıs 2025 23:01
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CHP'den köprüde pankartlı eylem

CHP, savcılığın İmamoğlu pankartı yasağına tepkisini köprüden aşağı İmamoğlu pankartı asarak gösterdi. Pankart Sosyalist Enternasyonal katılımcıları tekne ile geçerken asıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

İstanbul'da yapılan Sosyalist Enternasyonal toplantısının bugünkü oturumunun sona ermesinin ardından katılımcılar boğazda tekne gezintisi yaptı. Tekne köprünün altından geçtiği sırada CHP'li vekiller üzerinde "Free İmamoğlu" yazılı pankartı aşağı sallandırdı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ekrem İmamoğlu'nun afiş ve pankarlarının yasaklanması talimatına tepki gösteren CHP'liler eylem yaptı. CHP tarafından yapılan açıklamada "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu’nun afiş ve pankartlarını yasaklaması üzerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in talimatı ile CHP Milletvekilleri tarafından boğaz köprüsüne ‘’İmamoğlu’na özgürlük (Free Imamoglu)’’ yazılı poster asıldı. Söz konusu poster CHP lideri Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal Temsilcileri ile boğaz köprüsünün altından geçerken indirildi." denildi

(Mİ)

Haber Yeri
İstanbul
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