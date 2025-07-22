CHP'den 'komisyon' şartı: Sürecin şeffaf yürütülmesi alacağımız tavırda önemli olacak

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Meclis'te kurulacak komisyona ilişkin "Cumhuriyet Halk Partisi bu komisyonda bulunmayı arzulamaktadır, katkı koymak istemektedir; ancak bu koşulsuz ya da kayıtsız şartsız bu komisyonda yer alacağı anlamına da gelmemektedir" açıklamasında bulundu.

Yücel'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"AKP tatil, 86 milyon geçim derdinde"

"Geçim sıkıntısı günden güne artan milyonlar, bu iktidarın umurunda değil. Meclis’i 3-5 yandaş şirketin rantı için gece gündüz çalıştıran AKP, söz konusu olan asgari ücretli olunca Meclisi tatil etmenin derdine düştü. Koca bir yasama dönemi geçti; işçinin, emekçinin geçim derdine derman olacak, çiftçiyi destekleyecek, esnafa can verecek, kısacası vatandaşın yaralarını saracak tek bir düzenleme dahi AKP’nin gündemi değildi. Açlık sınırı asgari ücretin üstünde, yoksulluk sınırı en düşük emekli maaşının 5 katı.

Milyonlarca emekçiye, emekliye rahat bir nefes aldıracak olan bu teklifler Meclis gündemine neden getirilmiyor? AKP tatil, deniz, kum, güneş derdindeyken 86 milyon geçim derdinde. Vatandaşta bıçak kemiğe dayandı ama AKP halka karşı üç maymunu oynamaya devam ediyor.

Komisyonda yer alma şartı

Cumhuriyet Halk Partisi bugüne kadar tarihsel tutarlılığı içerisinde bu sorunun Meclis çatısı altında çözülmesi, şeffaf yürütülmesi ve tüm siyasi partilerin temsil edildiği bir komisyon üzerinden bu sürecin yürütülmesi konusunda bir fikir babası olmuştur. Biz bu konudaki önerilerimizi yazılı olarak Meclis Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'a grup başkanvekillerimiz eliyle ilettik.

Cumhuriyet Halk Partisi bu komisyonda bulunmayı arzulamaktadır, katkı koymak istemektedir; ancak bu koşulsuz ya da kayıtsız şartsız bu komisyonda yer alacağı anlamına da gelmemektedir. Biz yapıcı olmak ve katkı koymak niyetindeyiz; barışın, demokrasinin her zaman destekçisiyiz, savunucusuyuz. Ancak bu sürecin işleyişi, sürecin diğer aktörlerinin tavırları, samimiyetleri, sürecin şeffaf bir şekilde yürütülmesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin alacağı tavır konusunda da önemli bir etken olacaktır. Süreci hep birlikte yaşayıp göreceğiz.

"Murat Çalık’ın durumu kötülüğün resmi"

Yücel, tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın sağlık durumuna ilişkin olarak "İstanbul ile başlayıp sadece CHP’li belediyeler hakkında yürütülen, siyasetin kurguladığı bu operasyonlarda savunma hakkı, adil yargılanma hakkı, masumiyet karinesi, lekelenmeme hakkı gibi temel haklar açıkça ihlal edilmektedir” dedi.

CHP Sözcüsü tepkisini şöyle sürdürdü:

“Hukukun en temel kuralları yok sayılarak, siyasetin merkezinden yönetildiği çok açık soruşturmaları yürütenler, sadece belli kişileri ya da bir siyasi partiyi değil, toplumun büyük kesiminin iradesini yok sayan, milletin iradesiyle inatlaşan aymazlık içindedir. CHP olarak, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ve İstanbul Adliyesi’nde görevli iki savcı hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu’na şikâyette bulunduk. İktidar hırsıyla, insanları haksız ve hukuksuz şekilde Silivri zindanlarına göndermekten çekinmeyen bu akıl, insan hayatını hiçe saymaktadır.

Hani Nazım, 'Sen mutluluğun resmini yapabilir misin Abidin?' diye sormuştu ya dizelerinde. İşte bugün 'Kötülüğün resmini yapmak' iktidara düşmüştür. Murat Çalık’ın durumu kötülüğün resmidir. Murat Çalık’a, annesine, eşine, çocuklarına, ailesine yaşatılanlar kötülüğün resmidir.

(AB)