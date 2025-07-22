ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 22 Temmuz 2025 17:41
 ~ Son Güncelleme: 22 Temmuz 2025 17:56
3 dk Okuma

CHP'den 'komisyon' şartı: Sürecin şeffaf yürütülmesi alacağımız tavırda önemli olacak

TBMM'de kurulması beklenen komisyona ilişkin konuşan CHP Sözcüsü Deniz Yücel, "Sürecin işleyişi ve şeffaf şekilde yürütülmesi alacağımız tavırda önemli olacak" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
CHP'den 'komisyon' şartı: Sürecin şeffaf yürütülmesi alacağımız tavırda önemli olacak
Fotoğraf: CHP Fotoğraf Servisi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Meclis'te kurulacak komisyona ilişkin "Cumhuriyet Halk Partisi bu komisyonda bulunmayı arzulamaktadır, katkı koymak istemektedir; ancak bu koşulsuz ya da kayıtsız şartsız bu komisyonda yer alacağı anlamına da gelmemektedir" açıklamasında bulundu.

Yücel'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"AKP tatil, 86 milyon geçim derdinde"

"Geçim sıkıntısı günden güne artan milyonlar, bu iktidarın umurunda değil. Meclis’i 3-5 yandaş şirketin rantı için gece gündüz çalıştıran AKP, söz konusu olan asgari ücretli olunca Meclisi tatil etmenin derdine düştü. Koca bir yasama dönemi geçti; işçinin, emekçinin geçim derdine derman olacak, çiftçiyi destekleyecek, esnafa can verecek, kısacası vatandaşın yaralarını saracak tek bir düzenleme dahi AKP’nin gündemi değildi. Açlık sınırı asgari ücretin üstünde, yoksulluk sınırı en düşük emekli maaşının 5 katı.

Milyonlarca emekçiye, emekliye rahat bir nefes aldıracak olan bu teklifler Meclis gündemine neden getirilmiyor? AKP tatil, deniz, kum, güneş derdindeyken 86 milyon geçim derdinde. Vatandaşta bıçak kemiğe dayandı ama AKP halka karşı üç maymunu oynamaya devam ediyor.

Komisyonda yer alma şartı

Cumhuriyet Halk Partisi bugüne kadar tarihsel tutarlılığı içerisinde bu sorunun Meclis çatısı altında çözülmesi, şeffaf yürütülmesi ve tüm siyasi partilerin temsil edildiği bir komisyon üzerinden bu sürecin yürütülmesi konusunda bir fikir babası olmuştur. Biz bu konudaki önerilerimizi yazılı olarak Meclis Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'a grup başkanvekillerimiz eliyle ilettik.

Cumhuriyet Halk Partisi bu komisyonda bulunmayı arzulamaktadır, katkı koymak istemektedir; ancak bu koşulsuz ya da kayıtsız şartsız bu komisyonda yer alacağı anlamına da gelmemektedir. Biz yapıcı olmak ve katkı koymak niyetindeyiz; barışın, demokrasinin her zaman destekçisiyiz, savunucusuyuz. Ancak bu sürecin işleyişi, sürecin diğer aktörlerinin tavırları, samimiyetleri, sürecin şeffaf bir şekilde yürütülmesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin alacağı tavır konusunda da önemli bir etken olacaktır. Süreci hep birlikte yaşayıp göreceğiz.

"Murat Çalık’ın durumu kötülüğün resmi"

Yücel, tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın sağlık durumuna ilişkin olarak "İstanbul ile başlayıp sadece CHP’li belediyeler hakkında yürütülen, siyasetin kurguladığı bu operasyonlarda savunma hakkı, adil yargılanma hakkı, masumiyet karinesi, lekelenmeme hakkı gibi temel haklar açıkça ihlal edilmektedir” dedi.

CHP Sözcüsü tepkisini şöyle sürdürdü:

“Hukukun en temel kuralları yok sayılarak, siyasetin merkezinden yönetildiği çok açık soruşturmaları yürütenler, sadece belli kişileri ya da bir siyasi partiyi değil, toplumun büyük kesiminin iradesini yok sayan, milletin iradesiyle inatlaşan aymazlık içindedir. CHP olarak, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ve İstanbul Adliyesi’nde görevli iki savcı hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu’na şikâyette bulunduk. İktidar hırsıyla, insanları haksız ve hukuksuz şekilde Silivri zindanlarına göndermekten çekinmeyen bu akıl, insan hayatını hiçe saymaktadır.

Hani Nazım, 'Sen mutluluğun resmini yapabilir misin Abidin?' diye sormuştu ya dizelerinde. İşte bugün 'Kötülüğün resmini yapmak' iktidara düşmüştür. Murat Çalık’ın durumu kötülüğün resmidir. Murat Çalık’a, annesine, eşine, çocuklarına, ailesine yaşatılanlar kötülüğün resmidir.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
deniz yücel TBMM komisyon CHP barış ve demokratik toplum süreci
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git