CHP'den Kobanî eleştirisi: Bu davada hukuk yok

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kobanî Davası’nda mahkemenin Kürt siyasetçilere verdiği cezaları değerlendirdi.

Özel, “Kobanî kararı bir normalleşmeyi işaret etmiyor” derken, İmamoğlu “İster Selahattin Demirtaş, ister Ahmet Türk olsun, bu insanları mahkum etmek ülkeye hiçbir şey kazandırmaz" diye konuştu.

Sözcü TV yayınında konuşan şunları söyledi:

İlk günden beri takındığım tutumu değiştirecek değilim. Bu dava bir siyasi dava. Olay olduktan 5 yıl sonra açıldıysa ve iddianamesi de doğrudan bir partinin genel başkanı tarafından yazıldıysa bu siyasi bir davadır.

Uzamasıyla, zamanlamasıyla, karar duruşmasının seçim sonrasına bırakılmasıyla her yönüyle siyaseten kullanılmaya elverişli bir dava. Cezaların kabul edilebilir bir yanı yok.

Hepsi birden neyle suçlanıyordu? Yasin Börü’nün katili olmak değil mi? En çok konuşulan şey. Her biri, Börü’nün ölümünden sorumlu olma suçundan beraat ettiler. Yani bu dava siyaseten ne kadar çok kullanıldı ve bugün geldiğimiz noktada Börü’nün katilleri dediklerine mahkeme Yasin Börü’nün ölümünden sorumlu olmadıklarını söyledi. O yüzden bu davayı hukuki olarak değerlendirmek mümkün değil. Bu davada bir hukuk yok.

İstinaf ve Yargıtay aşamalarını dikkatle takip edeceğiz. O aşamaların da son derece manipülasyona açık aşamalar olduğu gün gibi aşikâr.