CHP'den kadınların kendi soyadlarını kullanabilmesi için kanun teklifi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, kadınların evlendikten sonra soyadlarını tek başına kullanabilmeleri ve evlendikten sonra kütük kayıtlarını taşımamaları için Meclis’e kanun teklifi verdi.

AYM 'kadının soyadı' hükmünü iptal etti: Eşitliğe aykırı

Kadınların evlendikten sonra kütüklerinin taşıması uygulamasının sona erdirilmesini isteyen Kılıç, “Birçok alanda eşitsizliği dibine kadar hisseden biz kadınlar eşlerimizin hemşehrisi değil eşitiyiz! Evlendik diye nüfus kaydımız neden başka bir ile geçsin” diye konuştu.

Kılıç, TBMM Başkanlığı’na sunduğu Kanun Teklifi’nin gerekçesinde, Anayasa Mahkemesi’nin 2023 yılında kadının kocasının soyadını taşımasını zorunlu kılan yasanın iptal edildiğini anımsatarak, gerekli düzenlemenin yapılmasını istedi. Kılıç, Kanun Teklifinde, kadının evlendikten sonra eşlerin kendi kütüklerinin korunmasına dair düzenlemenin yapılmasını istedi.

“İktidar inatla yeni düzenlemeyi yapmıyor”

CHP’li Kılıç, şöyle dedi:

“Aylar önce Anayasa Mahkemesi dedi ki: Anayasa’ya göre ‘Türkiye’de kadın ve erkek eşittir’. O zaman evlenirken de eşit olmaları gerekir. Biri soyadını değiştirirken, diğerinin değiştirmemesi eşitliğe aykırıdır. Madde iptal edildi ama kadınlar hala hukuksuz bir şekilde kocalarının soyadlarını taşımaya zorlanıyorlar. Çünkü Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği o düzenlemenin yerine iktidar aylardır inatla yeni bir düzenleme yapmıyor.”

“Bunun yanında evlendikten sonra kadın eşin kütüğü de erkek eşin kütüğüne geçiyor. Bir erkek evlenirken soyadını değiştirmek zorunda değilken; kadın evlenirken soyadını değiştirmek zorunda. Bir erkek evlenirken kütüğünü taşımak zorunda değilken, kadın evlenirken kütüğünü taşımak zorunda.”

“Böyle eşitsiz bir uygulama olamaz. Bu uygulamalar kadını yok sayan; kadına, bu zamana kadar yaşadığın emanet bir hayattı şimdi onu yeni sahibine teslim ediyoruz demekten başka bir şey değildir. Medeni kanuna göre; eşler beraber oturacağı evi seçerken eşitler, malların dağılımında eşitler, çocuklarının sorumluluğunda eşitler ama soyadı ve kütük konusunda eşit değiller! Biz bu anlayışı kabul etmiyoruz.”

(EMK)