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Yayın Tarihi: 18 Ağustos 2024 13:19
 ~ Son Güncelleme: 18 Ağustos 2024 13:26
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CHP'den iktidara üniversite öğrencileri için acil çağrı

CHP Milletvekili Kış, artan kiralar, yetersiz yurt kapasiteleri ve mevcut yurtlardaki kötü koşullar nedeniyle öğrencilerin ciddi zorluklarla karşılaştığını vurguladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
CHP'den iktidara üniversite öğrencileri için acil çağrı
Fotoğraf: Nur Kaya / bianet

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekili Gülcan Kış, üniversite öğrencilerinin karşı karşıya olduğu barınma ve geçim sorunlarına dikkat çekerek iktidara acil çözüm çağrısı yaptı. 

Kış, artan kiralar, yetersiz yurt kapasiteleri ve mevcut yurtlardaki kötü koşullar nedeniyle öğrencilerin ciddi zorluklarla karşılaştığını vurguladı.

Kış, “Çocuklarımız büyük bir özveriyle üniversiteye hazırlanıyor, ancak geçim ve barınma kaygılarıyla sınavlarına giriyorlar. Sınavı kazansalar bile, şehir dışında bir üniversite kazandıklarında ailelerine maddi ve manevi bir yük yüklüyorlar” diyerek, bu durumun hem öğrenciler hem de aileler üzerinde yarattığı baskıya dikkat çekti.

CHP’li Kış, ülkenin geleceği olan gençlerin, eğitim hayatlarının en önemli dönemlerinde derin bir çıkmaza sürüklendiğini belirterek sözlerine devam etti: “Yetersiz barınma imkanları, öğrencilerimizin eğitimine devam edememesi ve maddi sıkıntılarla boğuşmasına neden oluyor. Bu yükü daha fazla taşımamaları gerektiğine inanıyoruz ve çözüm için TBMM’yi ortak akıl kullanmaya davet ediyoruz” dedi.

Veriler ne diyor?

Son 5 yılda 2.3 milyon üniversite öğrencisinin okulu bıraktığını ve 2023 yılında ise 617.250 öğrencinin eğitimine son verdiğini belirten Kış, bu durumun AKP’nin yanlış ekonomi politikalarının gençlerin hayallerine nasıl ket vurduğunun bir göstergesi olduğunu söyledi.

Özellikle Mersin’de ve ülke genelinde yurt kapasitelerinin artırılması, mevcut yurtların iyileştirilmesi ve öğrencilere kira destek programlarının acilen başlatılması gerektiğini bir kez daha vurguladı.

"Gençler okumaktan vazgeçiyor" 

Kış, üniversite öğrencileri arasında yaygınlaşan bir eğilimin altını çizerek, “Artan barınma sorunları nedeniyle ya aileleriyle yaşadıkları şehirlerdeki üniversiteleri tercih etmek ya da üniversite eğitiminden tamamen vazgeçmek zorunda kalıyorlar. Özellikle büyük şehirlerdeki üniversiteleri kazanan öğrenciler, KYK yurtlarında yer bulamıyor, özel yurtların yüksek fiyatları ve kiraların astronomik seviyelere ulaşması nedeniyle ciddi zorluklar yaşıyorlar” dedi.

Geçen yıl TBMM’de bir komisyon kurulması çağrısında bulunduğunu hatırlatan CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, bu çağrısını yeniledi. 

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(EMK)

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/haber/istanbul-ve-izmir-de-barinamiyoruz-eylemcilerine-polis-siddeti-250953
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