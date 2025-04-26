CHP'den İBB operasyonuna tepki: İBB fiilen çalışamaz hale getiriliyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ve CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bürokratlarına yönelik bu sabah düzenlenen operasyona ilişkin açıklama yaptı.

Günaydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumartesi sabahı İBB’ye büyük bir operasyon daha... Dün avukatlara, bugün bürokratlara... İBB Özel Kalem Müdürü, yeni ve eski genel sekreter yardımcıları, grup başkanları, genel müdürler, genel müdür yardımcıları, daire başkanlarından oluşan geniş bir gözaltı listesi var. İBB fiilen çalışamaz hale getiriliyor" dedi.

"Yıkım projeleriyle ranta çökmek istiyorlar"

Sayek- Böke ise; sosyal medya hesabından, 'Kanal İstanbul'a dikkat çekti. Paylaşımında şunları söyledi: "İSKİ’nin Kanal İstanbul için belirlenen alandaki inşaatlar hakkındaki yıkım kararının ardından İBB kadrolarının gözaltına alınması, iktidarın çığrından çıkmışlığını bir kez daha gösteriyor. Amaçları çok açık. İçi boş olduğu herkesçe görülen siyasi kumpas dosyasını sündürmek, İBB’yi çalışamaz hale getirmek, bu sayede Kanal İstanbul ve benzer yıkım projeleriyle ranta çökmek istiyorlar. Başaramayacaklar."

İBB'ye ikinci operasyon: 53 kişi hakkında gözaltı kararı

53 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, İBB'ye yönelik, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve kurulan örgüte üye olma', 'ihaleye fesat karıştırma', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından yürüttüğü soruşturma kapsamında; Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü yeni bir operasyon düzenlendi.

İstanbul, Ankara ve Tekirdağ'da çok sayıda adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, İBB'de üstü düzey yöneticilerin de aralarında bulunduğu 47 kişi gözaltına alındı.

Toplam 53 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, gözaltı kararı çıkarılan isimler arasında İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Begüm Çelikdelen, İBB İmar Müdürü Ramazan Gülten, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun özel kalemi Kadriye Kasapoğlu, Zabıtadan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı, İBB Teknoloji Grup Başkanı Erol Özgüner, Eski Mezarlık İşleri Dairesi Başkanı Ayhan Koç,19 Mart operasyonunda tutuklanan Medya A.Ş. Genel Müdürü Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Cevat Kaya'nın da yer aldığı öğrenildi.

(RT)