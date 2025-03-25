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HABER
Yayın Tarihi: 25 Mart 2025 10:42
 ~ Son Güncelleme: 25 Mart 2025 13:22
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CHP'den boykot çağrısı

CHP lideri Özgür Özel'in Saraçhane'de yaptığı konuşmada boykot çağrısı yapması bir çok markaya yönelik tepkiyi arttırdı. İşte boykotun hedefindeki markalar.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
CHP'den boykot çağrısı
Görseli Büyüt

CHP tarafından yapılan boykot listesinde yer alan kurumlardan biri kamu yayıncılığı yapmak ile görevli olan Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu. 

Görseli Büyüt

D&R mağazaları, Turkuvaz Müzik Kitap Mağazacılık Pazarlama Anonim Şirketi bünyesinde faaliyet gösteriyer. Anonim Şirketin yönetim kurulunda Hilmi Hülür, Serhat Albayraki Hamza Ayer, İbrahim Abullahoğlu, Mustafa Altında, Öder Ömer Oğuzhan ve Fatih Savaş görev yapıyor.

Görseli Büyüt

CHP lideri çağrıyı "Bir daha Espressolab'tan kahve içmiyoruz. Kahvenin her türlüsünü severim… Türk Kahvesi, filtre kahve hepsini severim. Hangisini içerseniz için ama bunu sakın Espressolab’den içmeyin! Kampüste Espressolab’e uğramayacağız, kahvesini içmeyeceğiz. Merkez medyanın yöneticileri bir kahve alsınlar, konuşmanın sonuna kadar düşünüp taşınsınlar." sözleri ile yaptı. Firma, Esat Kocadağ'a ait. 
1985 doğumlu Esat Kocadağ, Topbaş ailesine ait Sütiş markasının üçüncü kuşak temsilcisi olarak biliniyor. 

Görseli Büyüt

"Kartalkaya’da otel yanarken, çocuklar orada yanarken denetlemeleri yapmayıp ona buna iftira eden Turizm Bakanı var ya… Aman ha uçak biletinizi ETS’den almayın, otobüs biletinizi ETS’den almayın, oteli ETS’den almayın.”

etstur, ETS Ersoy Turistik Servisleri A.Ş. çatısı altında faaiyet yürütüyor. Voyage Hotels, Odamax.com, Didimtur, Jetset, Maxx Royal Resorts, Ucuzabilet, Etsevent, Didimtur, Jetset, ucuzabilet, otelpuan.com, etsimce, Let's Go Dergi gibi markalar da yine aynı çatı altında faaliyet yürütüyor. Anonim Şirketin yönetim kurulunda Barış Tünay, Hakan Yusoğlu, Şaduman Ahu Arslan yer alıyor. Şirket 1991 yılında halen Kültür ve Turizm Bakanlığı görevini yürüten Mehmet Nuri Ersoy ve kardeşi Murat Ersoy tarafından kuruldu.

Görseli Büyüt

Demirören Holding iştiraki olan Şans Girişim Ortak Girişimi, 28 Şubat 2019 tarihinde, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile yapılan 10 yıllık sözleşmeyle birlikte Türkiye’nin ilk ve tek sabit ihtimalli spor tahmin oyunu olan iddaa markasının işletmesini devraldı. 

Görseli Büyüt

Idefix, kitap ve CD satış ve dağıtımı yaparak 2012 yılında 24 milyon TL net satış gerçekleştirdi. Idefix daha sonra 440 milyon TL bedel ile 2018 yılında Turkuvaz Medya Grubu'na satıldı. D&R mağazaları ile aynı gruba bağlı.

Görseli Büyüt

Şirketin sahibi, Kilim Mobilya A.Ş.’nin kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Mehmet Yayla. Kayseri merkezli olan firma, 1976 yılında kuruldu ve zamanla Türkiye genelinde geniş bir mağaza ağına sahip oldu.

Görseli Büyüt

2017 yılında, 320 sayılı KHK ile Millî Piyango, Türkiye Varlık Fonu'na devredilmiştir. Demirören Holding ve Sisal S.p.A ortaklığında kurulan Sisal Şans, 2020 yılında Türkiye'deki şans oyunlarını 10 yıl süreyle yürütmeyle yetkilendirildi. 

Görseli Büyüt

Türk Petrol ve Madeni Yağlar T.A.Ş. ismini alan şirket, Türkiye’de faaliyet gösteren ilk yerli sermayeli özel petrol ürünleri şirkettir. Türk Petrol ve Madeni Yağlar T.A.Ş. Mart 2020 tarihinden bugüne GüzelEnerji bünyesinde faaliyet göstermektedir.

Görseli Büyüt

"İstiklal'de Demirören AVM var biliyor musunuz, karşı kaldırımdan geçin..."

Demirören AVM halen Demirören Holding'e bağlı olarak faaliyet gösteriyor.

Haber Yeri
İstanbul
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