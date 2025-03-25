CHP'den boykot çağrısı

CHP lideri çağrıyı "Bir daha Espressolab'tan kahve içmiyoruz. Kahvenin her türlüsünü severim… Türk Kahvesi, filtre kahve hepsini severim. Hangisini içerseniz için ama bunu sakın Espressolab’den içmeyin! Kampüste Espressolab’e uğramayacağız, kahvesini içmeyeceğiz. Merkez medyanın yöneticileri bir kahve alsınlar, konuşmanın sonuna kadar düşünüp taşınsınlar." sözleri ile yaptı. Firma, Esat Kocadağ'a ait.

1985 doğumlu Esat Kocadağ, Topbaş ailesine ait Sütiş markasının üçüncü kuşak temsilcisi olarak biliniyor.