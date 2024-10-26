CHP'den Beşiktaş'ta "Yaşam Hakkı" mitingi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul’da yarın (27 Ekim Pazar) Beşiktaş Meydanı’nda düzenlenecek "Teröre ve Şiddete Karşı Yaşam Hakkı" Mitingi öncesinde miting alanında inceleme yaptı. Özel, yurttaşları mitinge davet etti.

Özel, "Korkmamalıyız, sinmemeliyiz. Bu ülkeyi korkmayanlar kurtardı" dedi. Öte yandan 29 Ekim kutlamaları için de çağrı yapan Özel, Cumhuriyet coşkusuna hiçbir şeyin engel olamayacağını söyledi.

Miting, planlaması önce kadın, hayvan ve çocukların yaşam haklarına dikkat çekmek amacıyla planlanmıştı ancak TUSAŞ saldırısı sonrası mitingin "teröre" de karşı olduğu belirtildi. Karar, CHP'nin saldırı sonrasında MYK toplantısında alındı.

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(EMK)