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Yayın Tarihi: 26 Ekim 2024 17:41
 ~ Son Güncelleme: 27 Ekim 2024 00:07
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CHP'den Beşiktaş'ta "Yaşam Hakkı" mitingi

Özel, "Korkmamalıyız, sinmemeliyiz. Bu ülkeyi korkmayanlar kurtardı" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğrafta, takım elbise giymiş dört erkek açık havada bir etkinlik veya basın açıklaması yapıyor gibi görünüyor. Ön planda, yüzü ve jestleri belirgin olan kişi konuşuyor ve parmağıyla bir yeri işaret ediyor, bu da ciddi bir açıklama yaptığını veya önemli bir noktayı vurguladığını gösteriyor. Yanındaki kişiler, dikkatle onu dinliyor ve odaklanmış ifadeleriyle konuşmacının söylediklerine katılıyor gibi görünüyorlar. Hepsi resmi v
Fotoğraf: CHP Basın

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul’da yarın (27 Ekim Pazar) Beşiktaş Meydanı’nda düzenlenecek "Teröre ve Şiddete Karşı Yaşam Hakkı" Mitingi öncesinde miting alanında inceleme yaptı. Özel, yurttaşları mitinge davet etti.

Özel, "Korkmamalıyız, sinmemeliyiz. Bu ülkeyi korkmayanlar kurtardı" dedi. Öte yandan 29 Ekim kutlamaları için de çağrı yapan Özel, Cumhuriyet coşkusuna hiçbir şeyin engel olamayacağını söyledi.

Miting, planlaması önce kadın, hayvan ve çocukların yaşam haklarına dikkat çekmek amacıyla planlanmıştı ancak TUSAŞ saldırısı sonrası mitingin "teröre" de karşı olduğu belirtildi. Karar, CHP'nin saldırı sonrasında MYK toplantısında alındı.

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(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
CHP özgür özel yaşam hakkı tusaş TUSAŞ saldırısı
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