CHP'den Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na toplantı çağrısı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK), asgari ücret gündemiyle Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında bugün olağanüstü toplandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılı için geçerli olacak asgari net ücreti 22 bin 104 TL olarak açıkladı.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, CHP Genel Merkezi'nde basına kapalı yapılan toplantı 1,5 saat sürdü.

Toplantıdan sonra CHP, bugünkü Meclis Genel Kurulu'nda olmayacağını; Ankara'daki 100 milletvekiliyle, asgari ücretlilerin çalıştığı bölgelerde sahada olacağını duyurdu.

Taşcıer'den açıklama

Toplantıdan sonra açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na, tüm sendikaların dahil edileceği yeni bir toplantı çağrısında bulundu.

Taşcıer, asgari ücretin, işveren kesimi ve hükümet tarafından bir teklif sunulmadan ve müzakere yapılmadan açıklandığını söyledi. Taşcıer, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Yüksek enflasyona rağmen asgari ücreti geçen yıldan az artırdılar. Bu da demektir ki yeni asgari ücret daha şubat ayında açlık sınırının altında kalacaktır. Açlık sınırı kasım ayı itibarıyla 21 bin lira civarındayken, 2025'in tümü için 22 bin liralı asgari ücret kabul edilemezdir. Asgari ücret, bir açlık-tokluk ücreti değil; onurlu yaşam ve geçim ücreti olmalıdır.

"Asgari ücret talebimiz 30, bunun altında yokuz.' demiştik. Bugün bu doğrultuda Genel Kurul'da yokuz. Milletvekili arkadaşlarımız Genel Kurul çalışmasına katılmayacaklar."

TÜRK-İŞ "MASADAN KALKTI" Bakan Işıkhan: "Asgari ücret net 22 bin 104 TL"

Şimşek "enflasyonun üzerinde seyredecek" demişti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 17 Aralık'ta TBMM Genel Kurulunda, Bakanlığının 2025 bütçesine ilişkin yaptığı sunumda, asgari ücretin "enflasyonun üzerinde seyredeceğini" söyleyerek şöyle demişti:

"Çalışanlarımızı, emeklilerimizi enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz. Enflasyon şu anda yüzde 47, yılsonu muhtemelen yüzde 45 olacak. Bu yıl en düşük memur maaş artışı yüzde 78. Enflasyonun 1,7 katı. En düşük emekli aylığı yüzde 68 arttı, enflasyonun 1,5 katı.

"Asgari ücret de muhtemelen enflasyonun üzerinde seyredecek." (TY)