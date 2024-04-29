CHP'den 1 Mayıs için Taksim çağrısı

CHP İstanbul İl Örgütü Başkanı Özgür Çelik, 1 Mayıs'ta yurttaşları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın "toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu kapsamında belirlenen ve ilan edilen yer ve güzergâhlar arasında [olmadığını]" iddia ettiği Taksim'e çağırdı.

Yerlikaya bugün yaptığı açıklamada 1 Mayıs'ı kutlamalarını "terörizm" ile eşleştirmiş ve "terör örgütlerinin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarını bir eylem ve propaganda sahası haline getirmelerine asla ve asla müsaade etmeyeceğiz." demişti.

Yerlikaya: Taksim, gösteri yürüyüşleri için belirlenen mekanlardan biri değil

"Sömürüden arınmış düzeni

savunmak için Taksim'e..."

Özgür Çelik, sosyal medya platformu X'teki hesabından yayımladığı çağrının ardından katıldığı TV yayınında da DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve TDB'nin organizasyonuyla yapılan planlamaya uygun olarak çağrılarını gerçekleştirdiklerini söyledi.

1 Mayıs'ta Taksim'e!



Emeği, adaleti, sömürüden arınmış düzeni savunmak için hep birlikte Taksim'e yürüyoruz.



1 Mayıs Çarşamba

Toplanma alanı: Saraçhane

Saat: 10.00 pic.twitter.com/PEOZ2TGgt9 — Özgür Çelik (@ozgurcelikchp) April 29, 2024

Özgür Çelik, Sözcü TV canlı yayınına katılarak yaptığı açıklamalarda da İstanbul Valiliği ve İçişleri Bakanlığı'ndan Taksim'e yürüyüşün önünün açılmasını istedi.

"Taksim Meydanı açılmalıdır"

Çelik, sendikaların ve işçilerin 1 Mayıs 1977 hafızasının "gelecek kuşaklara aktarılması için [etkinliği] Taksim'de yapmak [istediklerini]" vurguladı.

Yetkililerin 1 Mayıs etkinliklerinin Taksim'de yapılmasına "güvenlik gerekçesiyle" izin vermediklerini aktararak, aynı sorunun "diğer alanlarda da [...] ortaya çıkabi[leceğine]" işaret etti.

"AYM'nin kararı var"

CHP İstanbul İl Örgütü Başkanı, Genel Başkan Özgür Özel'in de aynı yöndeki çağrısının yanısı sıra AYM'nin 2023 kararını hatırlattı.

Anayasa Mahkemesi 15 Aralık 2023'te Resmi Gazete'de yayımlanan gerekçeli kararıyla Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), dönemin DİSK Başkanı Kani Beko, mevcut Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) ve dönemin KESK Başkanı Lami Özgen’in de aralarında bulunduğu başvurucuların Taksim'deki 2014 ve 2015 1 Mayıs kutlamalarının zor kullanılarak dağıtılmasına yönelik "ihlâl" başvurularını yerinde bulmuştu.

AYM ne demişti? AYM gerekçeli kararında “1 Mayıs'ı Taksim Meydanı’nda kutlamak isteyen başvurucuların gösteri ve yürüyüş hakkına yönelik olarak zor kullanmak suretiyle dağıtılması şeklindeki müdahalenin zorunlu bir toplumsal ihtiyacı karşıladığı ve demokratik bir toplumda gerekli olduğu ilgili ve yeterli gerekçelerle ortaya konulmamıştır. Bu nedenlerle Anayasa’nın 34. maddesinde güvence altına alınan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiği sonucuna varılmıştır” demiş ve başvuruculara 18’er bin lira manevi tazminat ödenmesine karar vermişti.

AYM’den 1 Mayıs’ta Taksim yasağına ihlal kararı

Özgür Çelik: "Sendikaların talebini haklı buluyoruz"

CHP İl Başkanı," AYM kararının ortada durduğu bir noktada, hem 2010-11-12 yıllarında Taksim açıldığında sorunsuz biçimde kutlamaların gerçekleşmesinden ötürü sendikaların talebini CHP olarak haklı buluyoruz." dedi ve 1 Mayıs'ın Taksim'de kutlanmasını istedi.

"Güvenlik güçleri ve işçileri karşı karşıya getimenin anlamı yok"

Çelik, "Türkiye'deki ekonomik krizin bir sosyal krize dönüşme [eşiğinde]" olduğunu dile getirdi ve İstanbul Valisi ve İçişleri Bakanlığı'nı uyardı: "Zaten işçinin, emekçinin ekonomik krizin koşullarından kaynaklanan gerilimi var [iken] güvenlik güçleriyle işçileri karşı karşıya getirerek bu gerilimi tırmandırmanın hiçbir anlamı yok. Taksim meydanı açılmalıdır."

(AEK)