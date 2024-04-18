CHP'den 1 Mayıs açıklaması: Valilikle görüşeceğiz, 1 Mayıs alanı Taksim'dir

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, CHP Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi.

Yaklaşan 1 Mayıs’a değinen Taşçıer, kutlamanın Taksim’de yapılması için Valilik'le görüşeceklerini açıkladı.

CHP İstanbul İl Örgütü'nün Taksim Meydanı için İstanbul Valiliği ile görüşeceğini belirten Taşçıer, "Taksim Meydanı'nın tarihine ve değerine uygun şekilde emekçilere açılmasını istiyoruz. Sendikaların ve demokratik kitle örgütlerinin bu konudaki çağrılarına biz de destek veriyoruz" dedi.

AYM’den 1 Mayıs’ta Taksim yasağına ihlal kararı

"AYM kararı uygulansın"

"Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu konudaki tavrımızı açık ve net olarak ilan ediyoruz" diyen Taşçıer, şöyle devam etti:

"'Taksim Meydanı, emekçilerin ortak hafızasıdır' diyerek 1 Mayıs yasağına ilişkin kararı kaldıran Anayasa Mahkemesi’nin 12 Ekim 2023’te almış olduğu kararın uygulanması için çağrı yapıyoruz.

Keşke 1 Mayıs kutlanabilecek bir bayram olsaydı, ama Türkiye’de maalesef buna çok uzağız. 1 Mayıs bizler için bir mücadelenin sembol günü, hak aramanın, sesini bir olup duyurmanın, birlik olmanın, dayanışmanın günü. Böylesi sembol bir günün, elbette bizler için sembol bir de mekânı var, o da Taksim Meydanı.

Sendikalardan AYM’nin Taksim Meydanı kararına dair açıklama

"1 Mayıs Taksim’dir, Taksim 1 Mayıs’tır"

77 Kanlı 1 Mayıs’ı hiçbirimiz unutmuyoruz. Karanlık odaklar tarafından katledilen insanlarımızı anıyoruz. Yakın tarihte olanları, söylenenleri de unutmuyoruz. 33 yıl sonra Taksim Meydanı yeniden 1 Mayıs için açıldığında ‘Bu Türkiye’nin demokratikleşme mücadelesinin bir eseridir’ sözlerini dün gibi hatırlıyoruz.

‘Dün Taksim 100 bin kişiyi ağırladı. Tarihi gün yaşandı. Türkiye bu bayram manzarası için 32 yıl beklemek zorunda kalmıştır’ diyeni biliyoruz. Aynı Erdoğan’ın yıllardır Taksim’i her 1 Mayıs’ta kapalı cezaevine çevirdiğini de çok iyi biliyoruz. Bu yasakçı zihniyetin, Taksim’in tarihsel geçmişine sahip çıkmak isteyen emekçilere her türlü baskıyı, zulmü ve tehdidi yaptığını da biliyoruz.

Tüm bunları bilerek de şunu söylüyoruz, 1 Mayıs Taksim’dir, Taksim 1 Mayıs’tır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu konudaki tavrımızı açık ve net olarak ilan ediyoruz. ‘Taksim Meydanı, emekçilerin ortak hafızasıdır’ diyerek 1 Mayıs yasağına ilişkin kararı kaldıran Anayasa Mahkemesi’nin 12 Ekim 2023’te almış olduğu kararın uygulanması çağrısını yapıyoruz."

1 Mayıs 1977 Kayıplarını Yakınları Anlatıyor

(RT)