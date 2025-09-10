CHP'de dünden bugüne neler yaşandı?

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Kongresi yetkisizlik ve usulsüzlük iddialarıyla önce yargıya taşındı sonra kullanılan oy sayısının da 600 delege sınırını aştığı belirtilerek kongrenin "mutlak butlanla sakat" olduğu ileri sürüldü.

CHP'nin İstanbul kongresi iptal edildi; il yönetimi görevden alındı

Tartışmalar bununla sınırlı kalmadı ve yargı harekete geçerek bir karar verdi. İddialarla başlayan süreç yargıya konu olduktan sonra siyasete ve sokağa yansıdı.

Özgür Çelik'ten Gürsel Tekin'e giden süreç nasıl başladı?

8 Ekim 2023'te yapılan CHP İstanbul İl Kongresi seçimlerine "hile karıştırıldığı" ve Seçim Kanunu'na "muhalefet edildiği" iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Bu soruşturma kapsamında mevcut yönetimin aldığı tüm kararların tedbiren durdurulması, seçilen il başkanı, yönetim ve disiplin kurulu üyelerinin görevden uzaklaştırılması, bir önceki yönetimin yeniden göreve iadesi veya mahkemece atanacak bir geçici kurulun iş başına getirilmesi talep edildi.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına, 196 delegenin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına ve mevcutta ilçelerde yürüyen kongre sürecinin de durdurulmasına karar verdi. Delegeler iptal edildi.

İstanbul İl Başkanlığı'na Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan bir heyet atandı.

Heyetteki Müjdat Gürbüz ve Hasan Babacan ‘geçici kurul’dan çekildi.

“Baba ocağı” tartışmaları ve açıklamalar

CHP KARARI TANIMIYOR Özgür Özel: "Gürsel Tekin'i ihraç ettik"

Tekin’in görevi kabul etmesi parti içinde büyük tepki topladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel “Kayyum kumpasının parçası olan CHP’li olamaz” diyerek Tekin’in partiden ihraç edildiğini söyledi.

Gürsel Tekin polis eşliğinde il binasına girdi: "Tepki gösterenler CHP'li değil"

Barış Yarkadaş, Gürsel Tekin'e eski il başkanları Berhan Şimşek, Ali Özcan, Cemal Canpolat ve Canan Kaftancıoğlu'nun da eşlik edeceğini iddia etti. Kaftancıoğlu dahil ismi geçen kimse Tekin'e eşlik etmedi.

"Kaftancıoğlu, Gürsel Tekin’le il binasına gidecek" iddiasına yanıt: Peki, bizim neden haberimiz yok?

Tekin binlerce polis eşliğinde il binasına girdi

İstanbul Valiliği Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli ilçelerinde 10 Eylül'e kadar tüm gösteri ve eylemleri yasakladı. İl Başkanlığı binası ve çevresi polis ablukasına alındı.

CHP İstanbul Gençlik Kolları'nın çağrısıyla partililer binaya doğru yola çıktı.

Gürsel Tekin il binası önüne gelerek önce bir basın açıklaması yaptı, ardından da polis CHP'lileri müdahale ederek binadan dışarı çıkardı ve Tekin binaya girdi.

CHP Genel Merkez, İstanbul İl binasını başka adrese taşıdı

CHP, mahkeme tarafından İstanbul İl Başkanlığına atanan Gürsel Tekin'in polis eşliğinde girdiği, Sarıyer ilçesindeki İstanbul İl Başkanlığı Binasını kapatmaya karar verdi.

Partinin Bahçelievler'deki ilçe binası yeni il başkanlığı olarak belirlendi.

Gürsel Tekin'den izinli 30 kişi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İl Kongresi delegeleri ile birlikte CHP İstanbul İl Kongresi'nin olağanüstü toplanması talebiyle noterde imza verdiklerini bildirdi.

YSK CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi hakkında karar verdi

Özgür Özel CHP’nin tüm hukuki yolları işleteceğini vurgulayarak sürecin YSK ve Anayasa Mahkemesi’ne taşınacağını açıkladı.

Gürsel Tekin öncülüğündeki çağrı heyeti, eski il binasına girmesine 'izin verilmesini' istedikleri 31 kişilik bir liste hazırlayarak İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne gönderdi.

Yüksek Seçim Kurulu, CHP'nin kongre itirazını kabul etti, İlçe Seçim Kurulları'nın kongreleri durdurma kararlarını kaldırdığını duyurdu. CHP'nin İstanbul'da 39. Olağan Kongre süreci kaldığı yerden devam edecek.

Anayasa Mahkemesi, CHP kurultay davasında görevsizlik başvurusunu reddetti. 38’inci olağan kurultaya ilişkin ceza davası 4 Kasım’da asliye ceza mahkemesinde görülecek.

(NÖ)