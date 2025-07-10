CHP'de Belediye Başkanları Toplantısı yapıldı

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) Belediye Başkanları Toplantısı, bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında gerçekleştirildi.

CHP Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, yaklaşık üç saat sürdü.

412 belediye başkanının katıldığı toplantıda, tutuklu belediye başkanlarının yerine vekilleri bulundu.

Toplantıda, son dönemde CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar görüşüldü, atılacak adımlar değerlendirildi.

Öte yandan, CHP binasına, tutuklanan ve yargılanma süreci devam eden belediye başkanlarının fotoğraflarının yer aldığı ve üzerinde "Özgürlük" yazan afiş asıldı.

Toplantıda konuşulanlara dair detaylı açıklama henüz yapılmadı.

14 belediye başkanı ve 1 başkanvekili tutuklu CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalar kapsamında son olarak Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve Büyükçekmece Belediye Başkanvekili Ahmet Şahin tutuklandı. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkında ise ev hapsi kararı verildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen operasyonlar çerçevesinde tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte, 9 Temmuz Çarşamba itibarıyla tutuklu CHP’li belediye başkanı sayısı 14’e yükseldi. Tutuklular arasında bir de belediye başkanvekili bulunuyor.