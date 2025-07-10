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Yayın Tarihi: 10 Temmuz 2025 16:25
 ~ Son Güncelleme: 10 Temmuz 2025 16:27
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CHP'de Belediye Başkanları Toplantısı yapıldı

CHP binasına, tutuklanan ve yargılanma süreci devam eden belediye başkanlarının fotoğrafları asıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
CHP'de Belediye Başkanları Toplantısı yapıldı
Fotoğraflar: Anadolu Ajansı

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) Belediye Başkanları Toplantısı, bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında gerçekleştirildi.

CHP Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, yaklaşık üç saat sürdü.

412 belediye başkanının katıldığı toplantıda, tutuklu belediye başkanlarının yerine vekilleri bulundu.

Toplantıda, son dönemde CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar görüşüldü, atılacak adımlar değerlendirildi.

Öte yandan, CHP binasına, tutuklanan ve yargılanma süreci devam eden belediye başkanlarının fotoğraflarının yer aldığı ve üzerinde "Özgürlük" yazan afiş asıldı.

Toplantıda konuşulanlara dair detaylı açıklama henüz yapılmadı.

14 belediye başkanı ve 1 başkanvekili tutuklu

CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalar kapsamında son olarak Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve Büyükçekmece Belediye Başkanvekili Ahmet Şahin tutuklandı.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkında ise ev hapsi kararı verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen operasyonlar çerçevesinde tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte, 9 Temmuz Çarşamba itibarıyla tutuklu CHP’li belediye başkanı sayısı 14’e yükseldi. Tutuklular arasında bir de belediye başkanvekili bulunuyor.

Çiğli Belediyesi’nden çıkarılan işçiler

Öte yandan, toplantının bitimine yakın İzmir'in Çiğli Belediyesi’nden çıkarılan işçiler, CHP Genel Merkezi önünde basın açıklaması yaparak, işe iadelerini talep etti.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, grup adına konuşan işçilerden Hale Ören Özdinçer, 2024'te işten çıkarıldıklarını, işe iade edilmeyen 16 arkadaşıyla mücadelelerine devam ettiklerini söyledi.

İşlerini geri almak istediklerine işaret eden Özdinçer, “'Kadınız, haklıyız' diyoruz. Hâlâ bir cevap alamadık. İşimizi geri alana kadar devam edeceğiz. Her gün buradayız. İşimizi almadan bu eylemi sonlandırmak gibi bir niyetimiz yok. 147 işçi çıkarıldı. 49 tanesi sanırım geri alındı, diğerleri alınmadı. Bazıları başka belediyelere yönlendirildi. Bekleyen 16 kadınız," diye konuştu. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
CHP'li belediyelere operasyon özgür özel özgür kabadayı
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