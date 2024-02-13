CHP'de başkan adaylarının açıklanmasından sonra istifalar: Gürsel Tekin'ten sonra Soner Çetin
CHP 31 Mart yerel seçimlerine yaklaşırken yaptığı Parti Meclisi toplantısının ardından İstanbul'daki bazı ilçelerin adaylarını da açıkladı. Üçü büyükşehir 4 il ve 11 ilçe adayının açıklanmasının ardından parti içinde istifalar yaşandı.
CHP'de miletvekili, Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreter olarak görev yapan Gürsel Tekin, adayların açıklanmasının ardından sosyal medyadan yaptığı açıklama ile CHP'den istifa ettiğini duyurdu.
Tekin açıklamasında şöyle dedi:
Cumhuriyet Halk Partisi’nin temel ilkeleri tüzük ve programında yer almaktadır. Ne yazık ki geçen zamanda CHP çağdaş uygarlığı hedefleyen, Türkiye’de iktidar olma ve halka hizmet etme amacına sahip Atatürkçü ve sosyal demokrat bir parti kimliğinden uzaklaştırılmış,
Hiçbir objektif koşul, liyakat ve ehliyetin olmadığı,
Parti içi hemşericilik, gruplaşma, ekipleşme ilişkileri ile makam ve mevkilerin dağıtıldığı,
Partiye emek veren, partinin iktidar olması için çalışan insanların dışlandığı,
Türkiye’de iktidar mücadelesi yerine parti içi iktidar mücadelesinin yeğ tutulduğu,
Parti hukukunun ve partimiz emekçilerinin haklarının yok sayıldığı, Genel Merkezin kendi açıkladığı kural ve talimatlara bile uymadığı, parti hukukuna ve açıklamalarına güvenerek emek sarf eden insanların emeklerinin gasp edildiği,
İdeoloji, ilke veya düşünce ile oluşan yoldaşlık ruhu yerine ahbap - çavuş, eş, dost, akraba ilişkilerinin her düzeyde belirleyici olduğu bir yapı haline dönüşmüştür.
Partinin her makamında görev alma onuruna erişmiş, her zaman sokakta, halkın içerisinde Türkiye’de iktidar olmak için çalışmış benim için ortaya çıkan bu tablo acı ve üzüntü vericidir.
Bu sebeple,
Gençlik yıllarımdan beri hayatımı adadığım, ilkelerini kalbime mühürlediğim Cumhuriyet Halk Partisi’nden yine inandığım, uğruna yaşadığım ilkeler bunu emrettiği ve mevcut yapıda çalışma imkanım kalmadığı için büyük bir üzüntüyle istifa ediyorum.
Uğruna hayatımı adadığım ilkeler için çalışmaya devam edeceğim.
Kamuoyuna saygıyla duyururum.
Çukurova Belediye Başkanı da istifa etti
Bir istifa da Çukurova'dan geldi. Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, yeniden aday gösterilmemesi sonrasında yaptığı açıklamayla partisinden istifa ettiğini duyurdu. CHP yönetimini eleştirdi.
Çocukluğumdan itibaren Cumhuriyet Halk Partili bir ailenin içinde büyüdüm. Gençlik Kollarından başlayarak hep partimin hizmetinde oldum, başarısı için çalıştım. 2009’da Adana Büyükşehir Başkan adayı gösterilip, çeşitli ayak oyunlarıyla 1 hafta sonra adaylıktan alınmamdan sonra bile partimize küsmedim, benim yerime gösterilen adayın başarısı için çalıştım.
10 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi’nden seçilmek suretiyle Çukurova Belediye Başkanlığı yapmaktayım. Belediyeye hiçbir zaman siyaseti sokmadım. Her seçimden sonra parti rozetimi çıkardım, herkese ve her kesime eşit ve adaletli hizmet götürmenin gayreti içerisinde oldum.
Girdiğimiz her seçimde gece gündüz demeden çalıştım, bunun karşılığını da seçim sonuçlarıyla aldık. Ancak gelinen noktada ömrümüzü verdiğimiz partimizin gasp edilmeye çalışıldığını, ilkelerinden ve değerlerinden uzaklaştırıldığını üzülerek görmekteyiz. Önce yerelde ardından genelde iktidarı hedeflemesi gerekirken, CHP mevcut yönetiminin sadece kendi parti içi iktidarlarını korumaya yönelik taktikler geliştirmeye çalıştığını kaygıyla izlemekteyiz.
Bunu son aday belirleme yöntemlerinde de net bir şekilde gördük. Atatürk ilkeleri, cumhuriyet değerleri, sosyal demokrasinin evrensel kuralları gibi partinin kimliğini oluşturan kavramların göz ardı edildiği, tarafsız ve liyakate hiçbir kriterin dikkate alınmadığı, parti içi dar kadrolaşmanın ön plana çıktığı, adaylıkların ahbap-çavuş ilişkileriyle dağıtıldığı bir süreci üzülerek yaşadık.
Tanık olduğum bu kaygı verici tablo nedeniyle ömrünü CHP içerisinde geçirmiş, partinin birçok kademesinde gururla görev yapmış biri olarak partimden istifa ettiğimi üzülerek açıklıyorum.
Ancak… Bu hikaye burada bitmez!
(Mİ/HA)