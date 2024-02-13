CHP'de 3'ü büyükşehir 4 il ile 11 ilçenin adayı belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu ile Parti Meclisi’nin dünkü toplantısında Hatay ve İzmir adaylarında değişikliğe gidilmedi.

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için aday belirleme çalışmalarında, 3'ü büyükşehir olmak üzere 4 il ile 11 ilçenin daha başkan adayları belirlendi:

Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, Malatya Miletvekili Veli Ağbaba oldu.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zekai Sana, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Molu olarak belirlendi.

Depremin vurduğu iller arasında yer alan Adıyaman'da Abdurrahman Tutdere aday gösterildi.

6 ilçede adaylar değişti

İstanbul'da bulunan 39 ilçeden 28'i daha önce belirlenmişti. Toplantıda, 11 ilçenin daha adayı belli oldu.

Kadıköy'ün de aralarında bulunduğu 6 ilçede mevcut belediye başkanları aday gösterilmedi.

Kadıköy'de Mesut Kösedağ, Adalar'da Ali Ercan Akpolat, Avcılar'da Utku Caner Çaykara, Sarıyer'de Oktay Aksu, Bakırköy'de Ayşegül Ovalıoğlu ve Esenyurt'da Ali Gökmen aday gösterildi.

Ankara, Çankaya'da aday gösterilecek isim de belirlendi. İki dönemdir Çankaya Belediye Başkanlığı görevini yürüten Alper Taşdelen'in yerine Hüseyin Can Güner aday gösterildi.

İstanbul'un 8 ilçesinde adaylıkları açıklanan isimler şöyle:

Bakırköy: Ayşegül Ovalıoğlu

Kağıthane: Tonguç Çoban

Adalar: Ali Ercan Akpolat

Kadıköy: Mesut Kösedağ

Sarıyer: Oktay Aksu

Avcılar: Utku Caner Çaykara

Ümraniye: Aykut Erdoğdu

Esenyurt: Ali Gökmen

Aydın Didim: Hatice Gencay

Adana Seyhan: Oya Tekin

Adana Yüreğir: Nurettin Tanış

(AS)