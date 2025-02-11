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Yayın Tarihi: 11 Şubat 2025 13:55
 ~ Son Güncelleme: 11 Şubat 2025 14:01
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CHP Cumhurbaşkanı adayı için ön seçimi 23 Mart'ta yapacak

Yaklaşık 1,6 milyon CHP üyesi, sandık başına giderek partinin adayını belirleyecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
CHP Cumhurbaşkanı adayı için ön seçimi 23 Mart'ta yapacak

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere 23 Mart Pazar günü ön seçim yapacağını duyurdu.

Yaklaşık 1,6 milyon CHP üyesi, sandık başına giderek partinin adayını belirleyecek.

CHP, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanması sonrası erken seçim ihtimalini göz önünde bulundurarak, cumhurbaşkanı adayını erken belirleme kararı aldı. Parti içi demokrasiyi güçlendirmeyi amaçlayan bu ön seçim kararına dair açıklamada bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eleştirilere “Erken seçimin adayı erken belirlenir” diyerek yanıt verdi.

Dün yapılan Parti Meclisi (PM) toplantısında, ön seçim tarihi konusunda Merkez Yürütme Kurulu'na (MYK) yetki verildi.

Yavaş: "İkili aday formülü" önerisi

Adaylık tartışmaları sürerken, önemli isimler arasında zirve görüşmesi gerçekleşti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Genel Başkan Özgür Özel, önceki gün bir araya geldi. Görüşme sonrasında Mansur Yavaş, yapılacak ön seçime katılmayacağını açıkladı.

Zirvede Yavaş, “ikili aday” formülünü gündeme getirdi. Bu formüle göre, hem Ekrem İmamoğlu hem de Mansur Yavaş aday olacak, seçim ikinci tura kalırsa düşük oy alan aday Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görev yapacaktı. Bu öneri, parti içinde tartışılmaya devam ediyor.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
ekrem imamoğlu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu özgür özel CHP
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