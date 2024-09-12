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Yayın Tarihi: 12 Eylül 2024 15:47
 ~ Son Güncelleme: 12 Eylül 2024 16:33
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CHP: Can Atalay için araştırma komisyonu kurulmasını talep edecek

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Meclis, açıldığında Can Atalay ile ilgili toplantı talebini yeniden gündeme getireceğiz. Yüksek mahkemeler arasındaki uyuşmazlığın çözülmesine dair araştırma komisyonu kurulması için de önerge vereceğiz."

Ruken Tuncel

Ruken Tuncel

Ruken Tuncel

Görseli Büyüt
CHP: Can Atalay için araştırma komisyonu kurulmasını talep edecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Meclis’in 10 Eylül’de Can Atalay gündemiyle olağanüstü toplanması için yaptığı başvuruyu geçtiğimiz günlerde reddetti.

Meclis Başkanı Kurtulmuş imzasıyla, 8 Eylül’de CHP TBMM Grup Başkanlığına gönderilen yazıda, “3 Eylül Salı günü TBMM İçtüzüğü'nün 7'nci maddesi uyarınca TBMM Genel Kurulunun toplantıya çağrılmasının talep edildiği” hatırlatıldı.

Yazıdan özetle, “…olağanüstü toplantı çağrısına konu olan Meclis araştırma önergeniz Başkanlığımızca işleme alınmış olup Anayasa'nın 93'üncü ve İçtüzüğün 1'inci maddeleri gereğince TBMM'nin çalışmalarına devam edeceği 1 Ekim 2024 tarihi itibarıyla TBMM Genel Kurul gündeminin 'Genel görüşme ve Meclis araştırması yapılmasına dair öngörüşmeler' başlıklı 6'ncı kısmında yerini alacak ve Genel Kurulun gündemine göre ilerleyen günlerde öngörüşmesi yapılabilecektir. Bu bağlamda belirtilen hususlar çerçevesinde olağanüstü toplantı talebiniz karşılanamamaktadır” denildi.

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"Meclis açıldığında yeniden toplantı isteyeceğiz"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, başvurunun reddedilmesini ve geçtiğimiz hafta Kurtulmuş ile yaptıkları görüşmeyi bianet’e anlattı.

Başarır, 1 Ekim’de Meclis’in açılmasıyla birlikte Can Atalay ile ilgili toplantı talebini yeniden gündeme getireceklerini söyledi.

Anayasa Mahkemesi (AYM) kararlarının uygulanmamasına dikkat çeken Başarır, “Yüksek mahkemeler arasındaki uyuşmazlığın çözümü için bir araştırma komisyonunun kurulmasına dair önerge vereceğiz” dedi.

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"Kurtulmuş ile yaptığımız görüşmeden umutluyduk"

Meclis Başkanı Kurtulmuş ile yapılan görüşmeye de değinen Başarır, devamında şunları söyledi:

“Sayın Kurtulmuş ile görüşmemizde; Can Atalay sorunun Meclis’in itibarına, halkın iradesine gölge düşürdüğünü açıkça ifade ettik. Bunun çözülmesi gerektiğini, çözüm yerinin ise Meclis olduğunu söyledik. Kendisi dinledi, bunları değerlendireceğini belirtti. Uzun bir görüşme oldu, Anayasa Mahkemesi’nin itibarsız hale gelmesinin hiç kimseye bir faydası olmayacağını söyledik. Bunu kabul etmedi. Bizi iyi karşıladı, uzun uzun konuştuk umutluyduk ancak olmadı. Meclis açıldığında tekrar gündeme getireceğiz.”

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"Meclis’te olması gereken bir milletvekili tutsak"

Başarır, Kurtulmuş’a “Sorumluluk alması gerektiğini” de  ifade ettiklerini  ve “değerlendireceğiz” yanıtı aldıklarını belirtti.

Can Atalay krizinin “ülke demokrasi açısından büyük bir sorun olduğunu” vurgulayan Başarır, son olarak şöyle dedi:

“Şu an hukuken, Anayasa’ya,  Anayasa Mahkemesi kararına göre Meclis’te olması gereken bir milletvekili tutsak. Bu konuda hep beraber mücadele edeceğiz, bir milim geri adım atmayacağız. Can Atalay ülke demokrasinin büyük bir sorunu ve bunun çözülmesi gerekiyor. Türkiye’de krizlerin en önemli çözüm yeri ise Meclis, muhalefet olarak bunun çözümü için mücadele edeceğiz. İktidarın da sorumlu davranmasını bekliyoruz.”

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(RT)

Haber Yeri
İstanbul
can atalay Ali Mahir Başarır
Ruken Tuncel
Ruken Tuncel
[email protected] tüm yazıları
bianet eğitim ve mülteci hakları editörü. Evrensel, T24, Taraf, Bakurpress, JİNHA, Jin news, Özgürlükçü Demokrasi ve Yeni Yaşam gazetesinde, yargı muhabirliği, politika editörlüğü, hak ihlalleri ve...

bianet eğitim ve mülteci hakları editörü. Evrensel, T24, Taraf, Bakurpress, JİNHA, Jin news, Özgürlükçü Demokrasi ve Yeni Yaşam gazetesinde, yargı muhabirliği, politika editörlüğü, hak ihlalleri ve kadın alanlarında çalıştı. İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünde okudu.

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16 Ağustos 2024
/haber/tbmm-deki-can-atalay-oturumunun-tutanaklari-298670
Bülent Arınç’tan Can Atalay çağrısı: Tekrar milletvekili olabilmesi için hiçbir engel yok
9 Ağustos 2024
/haber/bulent-arinctan-can-atalay-cagrisi-tekrar-milletvekili-olabilmesi-icin-hicbir-engel-yok-298436
Can Atalay'dan Kurtulmuş'a dilekçe: Özlük haklarımı iade edin
7 Ağustos 2024
/haber/can-atalay-dan-kurtulmus-a-dilekce-ozluk-haklarimi-iade-edin-298340
Kurtulmuş, Baş'a randevu verdi: Can Atalay görüşülecek
7 Ağustos 2024
/haber/kurtulmus-bas-a-randevu-verdi-can-atalay-gorusulecek-298338
Can Atalay: AYM kararının geçiştirilebilir bir yanı yok
1 Ağustos 2024
/haber/can-atalay-aym-kararinin-gecistirilebilir-bir-yani-yok-298118
Kurtulmuş’tan Can Atalay yorumu: Muhatap derece mahkemesidir
2 Şubat 2024
/haber/kurtulmustan-can-atalay-yorumu-muhatap-derece-mahkemesidir-291318
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