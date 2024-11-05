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Yayın Tarihi: 5 Kasım 2024 21:38
 ~ Son Güncelleme: 6 Kasım 2024 01:39
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ORC EKİM SONU ANKETİ

CHP birinci parti, Erdoğan Cumhurbaşkanı, yeni anayasa gerekmez, erken seçim gerekli

Ankara merkezli ORC Araştırmanın son anketi AKP'nin ikincilikten kurtulamadığı ama Erdoğan'ın CHP'li rakiplerini geçtiğini gösterdi. Ancak anket bunun dışında Erdoğan'ı memnun edecek bir sonuç vermemiş: Halk erken seçim istiyor, Erdoğan'ın yeni anayasasını istemiyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
CHP birinci parti, Erdoğan Cumhurbaşkanı, yeni anayasa gerekmez, erken seçim gerekli
"Yapay Zeka"nın tahayyülünde anket sonuçlarını öğrendikten sonra Erdoğan/Chatgpt

ORC Araştırma, kayyım atamaları öncesi, Bahçeli'nin Öcalan'ı "TBMM'ye daveti" sonrasında 27 Ekim-2 Kasım 2024 arasında 41ilde 6 bin 500 katılımcıyla yüz yüze gerçekleştirdiği anket sonuçlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Anketin belli başlı soruları ve sonuçları şöyle:

"Bu Pazar genel seçim olsa", CHP birinci parti

Anket sonuçlarına göre ilk dört parti CHP, AKP, MHP ve DEM Parti olarak sıralandı.

CHP'nin oyların yüzde 30,5'ini alabileceği görülürken, AKP yüzde 29,4 te kaldı. MHP yüzde 10,5'le üçüncü sırada, DEM Parti yüzde 7,5'le dördüncü sırada.

Cumhurbaşkanlığında Erdoğan -nedense- önde

ORC Araştırma'nın "Cumhurbaşkanlığı seçiminde hangi adaya oy verirsiniz?" sorusunu yanıtlayanlar Tayyip Erdoğan'ı AKP'den daha yüksek bir oyla -yüzde 38,4- ilk sıraya yerleştirirken, Ekrem imamoğlu'nu CHP'den daha düşük bir oyla -yüzde 25,3- ikinci, ve Mansur Yavaş'ı yüzde 17,4 ile üçüncü sıraya geçirdiler. İlk üçün arkasındaki ilk sırada önceki HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş yer alıyor: Yüzde 5,5.

Yüzde 50,9 erken seçim istiyor?

Anketin "Sizce erken seçim olmalı mı" sorusunu "Evet" diyerek yanıtlayanlar yarıdan fazla: "Yüzde 50,9. Diğer yarının çoğu -yüzde 37,4- "Hayır" derken, yüzde 11,7'si "fikrim yok" diyor.

Yeni Anayasaya ihtiyaç duymayanlar yarıdan çok fazla

Tayyip Erdoğan'ın bu yasama döneminde mutlaka çıkartmak istediği "Yeni Anayasa"ya "ihtiyaç olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusuna olumlu yaklaşmayanlar belirgin bir çoğunluk oluşturuyor: Yüzde 55,7 bu soruyu "Hayır" diye yanıtlarken "Evet" diyenler, yüzde 20,6'da kalıyor, fikri olmayanlar yüzde 23,7 ile hatırı sayılır bir toplam oluşturuyor.

(AEK)

Haber Yeri
Ankara
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