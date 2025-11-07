CHP Bilgi İşlem Sorumlusu O.G.E. tutuklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik “yolsuzluk” iddiaları kapsamında dün gözaltına alınan CHP Bilgi İşlem Sorumlusu O.G.E. tutuklama talebi ile hakimliğe sevk edildi. İfadesinin ardından da tutuklandı.

Başsavcılığın duyurusuna göre, “Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü” soruşturması kapsamında Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) raporu incelendi.

Raporda, “İBB HANEM” adlı uygulamada 11 milyon 360 bin 412 İstanbul seçmenine ait sandık verilerinin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi uhdesindeki çeşitli kişisel verilerle eşleştirildiği” ve CHP’nin Yüksek Seçim Kurulu’ndan temin ettiği sandık verilerinin “suç örgütü üyelerine verildiğinin” tespit edildiği ileri sürülmüştü.

Ne olmuştu?

24 Ekim: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB’nin “İstanbul Senin” ve “İBB Hanem” uygulamalarına ilişkin soruşturmada;

“kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek”, “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” ve

“Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne üye olmak” iddialarıyla 15 kişiyi gözaltına aldı.

6 kişi tutuklandı, 9 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

30 Ekim: Aynı kapsamda 5 kişi daha gözaltına alındı.

İBB Dijital Medya Koordinatörü Ulaş Yılmaz ile İBB Akıllı Şehirler Müdürlüğü personelleri

İsmet Korkmaz, Yusuf Utku Şahin ve Baran Gönül tutuklandı; 1 kişi adli kontrolle serbest kaldı.

Güncel tablo: 24 Ekim’den bu yana yürütülen süreçte gözaltı sayısı 21’e, tutuklu sayısı 10’a ulaştı.

Soruşturma, İBB’ye yönelik “yolsuzluk” iddiaları çerçevesinde, Ekrem İmamoğlu dahil çok sayıda CHP’li ismi kapsıyor.

