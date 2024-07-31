CHP: Belediyelerin borcu SGK’nin gelirinin yüzde 3’ü kadar

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Borçlarınızı ödeyin” açıklamasıyla başlayan belediyelerin SGK borçları tartışması büyüyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin hesaplarına haciz konması sonrası CHP’de bugün gündem “borçlar ve SGK”ydi. CHP’nin yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, basın açıklamasına tablolarla çıktı.

Belediyelerin borçlarının “SGK’yi batıracak bir oranda olmadığını” savundu. “AKP’nin en düşük emekli aylığını 12 bin 500 lira gibi komik bir rakamda tutmanın utancını gizlemek için borçları hatırlattığını” söyledi.

Özbek’in açıklamalarına göre Türkiye’deki bütün belediyelerin SGK’ye olan ve vadesi geçmiş borçlarının toplamı 96 milyar TL. SGK’nin 2024 gelir tahmini 3,4 trilyon TL. 96 milyar TL’lik borç gelir bütçesi tahmininin yüzde 3’ne tekabül ediyor:

İktidar SGK’nin vadesi geçmiş alacaklarını tahsil etmeye çalışıyor olsaydı 2023 yılı sonunda 540 milyar lirayı bulan, son aylarda da 750 milyar liraya ulaştığı tahmin edilen tüm alacaklarının üzerine giderdi. Üstelik Sayıştay raporlarında yıllardır SGK’yi alacaklarını tahsil etmek için çalışmamakla suçlarken. SGK’nin Haziran 2024 sonu itibariyle belediyelerden olan alacağı 96 milyar lira, bu rakam Haziran 2024’te 750 - 800 milyar liraya çıktığı tahmin edilen SGK’nin alacaklarının yüzde 12-13’ü kadar bir büyüklük oluşturuyor. Eğer iktidar gerçekten SGK’nın alacaklarını tahsil etmek istiyorsa belediyelerden önce borcun geri kalan yüzde 87-88’inin üzerine gitmeliydi. Biz 2019 ve 2024’te kazandığımız illerin tamamına yakınını AKP ve MHP’den çok büyük borçlarla devraldık. 2019’da devraldığımız büyükşehir belediyelerinin devlete olan vergi ve SGK borçlarının büyük bir kısmını o tarihten bu yana devam ediyor. 2019’da kazandığımız 5 büyükşehir belediyesini bağlı idareler ve iştirakleriyle birlikte SGK ve vergi borçları da dahil toplam 5,3 milyar dolar borçla devraldık. Bugün bu belediyelerin borçlarının toplamı 2,6 milyar dolara kadar düşmüş durumda.

Örneğin Ankara Büyükşehir Belediyesini 2,6 milyar dolar borçla aldık, Haziran 2024 sonu itibariyle belediyesinin bağlı şirketleri ve iştirakleri de dahil toplam borcu 1,1 milyar dolarda kadar düştü. Aynısını Adana’da yaptı, Antalya’da yaptı, Mersin yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı İSKİ, İETT ve iştiraklerinin 2019’da 535 milyon dolar olan borcu şimdi 547 milyon dolara çıkmış gözüküyor. Onca hizmete karşılık sadece 12 milyon dolarlık bir artış yaşanmış.

2019’da kazandığımız 5 büyükşehir belediyesinin vergi ve sigorta borçlarında bir artış yaşandı. Ancak bu artış, bu belediyelerimizin toplam borcunda yaşanan azalışın yanında devede kulak kalır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 96 milyar lira olarak açıkladığı belediyelerin SGK’ye borcunun yüzde 67,7’sinin CHP’li belediyelere ait olduğunu söylüyor. Türkiye nüfusunun yüzde 65’i de CHP’li belediyeler tarafından yönetiliyor. Bakana göre CHP’li belediyelerin 65 milyar liralık SGK borcu bulunuyor demektir. Bu borcun yarısından fazlası AKP ve MHP’nin eseri

(HA)