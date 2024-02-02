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Yayın Tarihi: 2 Şubat 2024 09:49
 ~ Son Güncelleme: 2 Şubat 2024 12:21
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CHP, AYM'ye başvurdu | Atalay’ın vekilliğinin düşürülmesinin iptalini istedi

CHP, Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili Anayasa Mahkemesi’ne başvuru yaptı. AYM'ye başvuruyu ileten CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi yok hükmündedir" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
CHP, AYM'ye başvurdu | Atalay’ın vekilliğinin düşürülmesinin iptalini istedi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay’ın vekilliğinin düşürülmesinin 'yok hükmünde' olduğunun tespit edilmesi talebiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

AYM'ye başvuruyu ileten CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, açıklama yaptı. 

 "Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi yok hükmündedir" diyen Günaydın, şöyle konuştu: 

"Anayasa aykırı olarak Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin tezkere 30 Ocak’ta okundu ve milletvekilliğinin düşürüldüğü iddia edildi. Anayasa’nın Bir kişinin vekilliğinin düşürülmesi için kesin hüküm gerekiyor ancak Can Atalay hakkında bir kesin hüküm yoktur. Anayasa Mahkemesi kendisine yapılan iki başvuruda 'seçilme ve siyaset yapma hakkı' ile 'kişi güvenliği ve hürriyeti hakkı'nın ihlal edildiğine karar verdi.

Tek hakimli bir üst yazı ile üst derece kararı temyiz merciine yollamış ve Yargıtay 3. Dairesi’nin genel başkanı bir yazı ile kararı TBMM’ye iletmiş bu karar da okunmuştur.

Bu durum açıkça Anayasa’nın başlangıç hükümleri ve 153. Maddesine aykırıdır. Bunun yanında meclis başkanvekilliği yapan Bekir Bozdağ’ın tarafsızlığını yitirdiği ortaya çıkmıştır. 

Danışma kurulunda parti grup başkanvekillerine saat 14.55’te kararın okutulacağı ifade edilirken, AKP’nin grup başkanvekili öğleden önce bir televizyon kanalında kararı okutacaklarını ifade etmiştir.

Dolayısıyla meclis AKP tarafından mı yoksa tarafsız olması gereken meclis başkanvekiliyle yönetilmektedir? Anayasanın 2,6, 153. Maddeleri uyarınca milletvekilliğinin düşürülmesi için tezkere okutması hükmünün yok sayılmasını AYM’den talep edeceğiz. Anayasa Mahkemesi’nin de kendisine tanınan sürede 15 gün içinde bu hukuksuzluğu ortadan kaldıracağını umuyoruz."

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