CHP, AYM başvurdu: TMSF bir gecede tüm mal varlığınıza el koyabilir

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) şirketlere kayyım olarak atanmasını düzenleyen yasanın iptali için Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurdu.

CHP Grubu, başvurusunda “7539 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un yürürlüğünün durdurulmasını ve iptalini” talep etti.

"TMSF, üç kuşak biriktirdiğiniz malınıza el koyabilir"

Günaydın, başvurunun ardından AYM’nin önünde açıklama yaptı ve şöyle dedi:

"Sadece demokratik olarak değil mal varlığı açısından da kimsenin bu memlekette garantisi yok. Muhalefet torbasına koyulduysanız üç kuşak biriktirdiğiniz mala TMSF el koyabilir. Bugün insanlar gece yarısı veya sabahın köründe evlerinden gözaltına alınabiliyor. Protesto hakkını kullanan gençler açıkça işkence boyutuna varan şekillerde emniyete götürüyorlar. 18-19 yaşındaki çocuklar tutuklanıyor. Bu memleket bunları haketmiyor. Kimse bana dokunamaz diye düşünmesin.

Bir gece alınan bir kararla o mal varlıklarınızın tamamına TMSF el koyabilir. Ertesi sabaha diploması olmayan, mal varlığı olmayan bir vatandaş olarak uyanabilirsiniz. CHP buna geçit veremeyecek. Demokrasi sınırları içinde tüm meşru müdafaasını yapacak. Erdoğan diyor ki tutuklananlar ailesinin yüzüne bakamayacak. Ergenekon döneminde de bunları söylüyordu. O davanın savcısına zırhlı araç tahsis ediyorlardı. Ergenekon'dan geriye büyük bir utanç kaldı. Gözaltında olan arkadaşlarımız onurla yaşamlarını sürdürdüler, sürdürmeye de devam edecekler. Biz onurla bu memlekette dolanmaya devam edeceğiz. Kimlerin utandığını da göreceğiz."

Ekrem İmamoğlu’nun ortakları arasında yer aldığı şirkete el konuldu

İmamoğlu ve Ongun'un mal varlığına el konmuştu 19 Mart sabahı gözaltına alınan ve 23 Mart günü “yolsuzluk” soruşturmasından tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun inşaat şirketine el konulmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yaptığı açıklamada şöyle demişti: “19/03/2025 tarihinde soruşturma kapsamında temin edilen MASAK raporları uyarınca şüpheli Ekrem İmamoğlu’nun ortağı olduğu İMAMOĞLU İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ’ne Cumhuriyet Başsavcılığımız talebi üzerine sulh ceza hakimliği kararı ile el konulmuştur.” İmamoğlu İnşaat İmamoğlu İnşaat'ın kökleri 1950'li yıllarda Mevlüt İmamoğlu ve çocukları Mehmet, Alican, Osman İmamoğlu'nun Trabzon merkezine yerleşerek kereste ve ahşap dekorasyon işine başlamasıyla atıldı. 1970'li yıllarda Hasan ve Alican İmamoğlu, inşaat malzemeleri satışı ve müteahhitlik yapan firmanın alt yapısını oluşturdu. Ali, Ahmet ve Murat İmamoğlu gibi ikinci kuşak yöneticilerin firmaya katılmasıyla bir çok farklı noktada yeni şantiyeler kuruldu. 1989'da şirket merkezini İstanbul'a taşıdı. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Hasan İmamoğlu, Başkanvekili ise Tuncay İmamoğlu,. Ekrem İmamoğlu da şirketin ortakları arasında yer alıyor. 14 kişinin daha mal varlığına el konuldu İmamoğlu'nun danışmanı ve Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un malvarlığına ise 20 Mart’ta el konulmuştu. Öte yandan İmamoğlu’nun tutuklandığı “yolsuzluk” soruşturması kapsamında dün (27 Mart)14 kişinin daha malvarlığına el konuldu. Mal varlığına el konulan isimler şunlar: Murat Kapki, Serhat Kapki, Murat İlbak, Mustafa İlbak, Ali İlbak, Yusuf İlbak, Vedat Şahin, Necati Özkan, Eyüp Subaşı, Gülşah Subaşı, Ahmet Köksal, Alihan Aydın, Alper Aydın, Alperen Aydın. El konulan şirketler ise şöyle: >>BVA Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. >>SMO Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. >>Vizyonkent Reklam Pazarlama A.Ş. >>Kentvizyon Medya İletişim Pazarlama A.Ş. >>Mecra Reklam ve Turizm Sanayi Ticaret A.Ş. >>Urbanmedia Reklam ve İletişim Hizmetleri A.Ş. >>Panoffect Medya A.Ş. >>Genç Popülist Medya Planlama Organizasyon Ticaret A.Ş. >>MSO Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. >>Sim Medya A.Ş. >>Sev Açık Hava Reklamcılık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. >>Vesa Events Organizasyon Ticaret Ltd. Şti.

(RT)