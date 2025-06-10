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Yayın Tarihi: 10 Haziran 2025 08:14
 ~ Son Güncelleme: 10 Haziran 2025 08:17
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CHP, Avcılar mitingini erteledi

CHP açıklamasında, "Avcılar mitingimiz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek‘in vefatı nedeniyle bir sonraki haftaya ertelenmiştir" denildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Görselin merkezinde dev bir kalabalık yer almakta. On binlerce kişi alanda toplanmış gibi görünüyor. Kalabalığın büyük kısmı miting otobüsüne yönelmiş durumda ve çoğu kişi dikkatle sahnede konuşanları dinliyor.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, geçirdiği elektrik çarpması sonucu kalbinin durmasının ardından kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde dün (9 Haziran Pazartesi) hayatını kaybetti.

Zeyrek’in vefatının ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İstanbul Avcılar’da planlanan mitingin ertelendiğini duyurdu. CHP’nin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına karşı başlattığı “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin bir parçası olan etkinliğin, 11 Haziran Çarşamba günü yapılması planlanıyordu.

CHP Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, şöyle denildi:

“Değerli İstanbullular, 11 Haziran Çarşamba günü gerçekleştireceğimiz Avcılar mitingimiz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek‘in vefatı nedeniyle bir sonraki haftaya ertelenmiştir."

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
CHP ekrem imamoğlu Ferdi Zeyrek CHP İstanbul İl Örgütü CHP Miting CHP mitingleri
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