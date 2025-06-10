CHP, Avcılar mitingini erteledi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, geçirdiği elektrik çarpması sonucu kalbinin durmasının ardından kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde dün (9 Haziran Pazartesi) hayatını kaybetti.

Zeyrek’in vefatının ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İstanbul Avcılar’da planlanan mitingin ertelendiğini duyurdu. CHP’nin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına karşı başlattığı “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin bir parçası olan etkinliğin, 11 Haziran Çarşamba günü yapılması planlanıyordu.

CHP Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, şöyle denildi:

“Değerli İstanbullular, 11 Haziran Çarşamba günü gerçekleştireceğimiz Avcılar mitingimiz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek‘in vefatı nedeniyle bir sonraki haftaya ertelenmiştir."

(EMK)