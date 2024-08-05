CHP, Atalay için Meclis’i olağanüstü toplantıya çağıracak

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP), tüzük değişikliği için olağanüstü kurultay kararı aldığı Parti Meclisi’nde, milletvekilliği düşürülen Gezi davası tutuklusu Can Atalay için de Meclis’e çağrı yapma kararı aldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında toplanan PM, Olağanüstü Kurultay kararı alındı.

Ayrıca CHP'nin Meclis grubuna, TİP Hatay Milletvekili Atalay’ın durumuna ilişkin olarak Meclis'in 14 Ağustos günü olağanüstü toplantıya çağrılması görevi verildi.

En yüksek imza sayısı ile başvuru yapılması için TBMM’de bulunan siyasi partilerle de temas kurulacak.

Bu çerçevede toplantı başvurusunun da diğer parti temsilcilerinin katılımı ile Meclis Başkanlığına temsil edilmesi planlanıyor.

CAN ATALAY DOSYASI İKİNCİ KEZ AYM GENEL KURULU'NDA Avukat Özen: AYM'nin aksi yönde bir karar vermesi hukuken mümkün değil

AYM, 'yok hükmünde' dedi

Anayasa Mahkemesi (AYM), 1 Ağustos gece ayrısı Resmi Gazete'de yayımlanan gerekçeli kararında Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin "yok hükmünde" olduğunu tespit etti.

Yüksek Mahkeme, Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin Atalay’la ilgili kararının hukuki değerden yoksun olduğuna ve bu kararın TBMM Genel Kurulu’nda okunmasıyla Atalay’ın vekilliğinin düşmüş sayılamayacağına karar verdi.

Atalay’ın vekilliğinin düşürülmesi işleminin iptali ile Yargıtay yazısının TBMM’de okunması işleminin iptali başvurularını birleştirerek karara bağlayan Yüksek Mahkeme, Can Atalay’ın "milletvekilliğinin yok hükmünde sayılması" talebinin karara bağlanmasına yer olmadığına hükmetti.

Karar, eski AYM Başkanı Zühtü Arslan ve eski üye Muhammed Emin Kuz'un da yer aldığı 4'e karşı 10 üyenin oyuyla oyçokluğuyla alındı.

Can Atalay'ın dava süreci

(RT)