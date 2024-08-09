ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 9 Ağustos 2024 11:52
 ~ Son Güncelleme: 9 Ağustos 2024 11:59
1 dk Okuma

CHP, Antep'te 'Fıstık Mitingi' düzenleyecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in 24 Ağustos Cumartesi günü üreticilerin sorunlarına dikkat çekmek için Antep’te ‘Fıstık Mitingi’ne katılması bekleniyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
CHP, Antep'te 'Fıstık Mitingi' düzenleyecek
Fotoğraf: ilkha.com

CHP; ‘eğitim’, ‘emekli’, ‘çay’, ‘buğday, ‘emek’ ve ‘fındık’ mitinglerine bir yenisi ekliyor: ‘Fıstık Mitingi’.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in 24 Ağustos Cumartesi günü üreticilerin sorunlarına dikkat çekmek için Antep’te ‘Fıstık Mitingi’ne katılması bekleniyor.

Özel’in miting öncesi Diyarbakır, Batman ve Mardin'i ziyaret edeceği konuşuluyor.

CHP, TMO'ya başvuru yapmıştı

CHP Urfa Milletvekili Mahmut Tanal, fıstık ürünlerinde taban fiyat uygulamasına geçilmesi için geçtiğimiz günlerde Toprak Mahsulleri Ofisi’ne (TMO) dilekçe vermişti.

Fıstık üreticilerinin zarar ettiğini söyleyen Tanal, TMO'nun fındık ve çayda olduğu gibi fıstıkta da taban fiyat belirlemesini istemişti.

(HA)

CHP
ilgili haberler
Özel: Fındıkta taban fiyat 160 TL olsun
16 Temmuz 2024
/haber/ozel-findikta-taban-fiyat-160-tl-olsun-297555
Özgür Özel Buğday Mitingi'nde konuştu: Çiftçinin cebinden 7 çeyrek altın çaldılar
14 Haziran 2024
/haber/ozgur-ozel-bugday-mitingi-nde-konustu-ciftcinin-cebinden-7-ceyrek-altin-caldilar-296543
RİZE ÇAY MİTİNGİ
CHP lideri Özgür Özel: Yaş çay alım fiyatı 25 lira olmalı
2 Haziran 2024
/haber/chp-lideri-ozgur-ozel-yas-cay-alim-fiyati-25-lira-olmali-296041
ilgili haberler
Özel: Fındıkta taban fiyat 160 TL olsun
16 Temmuz 2024
/haber/ozel-findikta-taban-fiyat-160-tl-olsun-297555
Özgür Özel Buğday Mitingi'nde konuştu: Çiftçinin cebinden 7 çeyrek altın çaldılar
14 Haziran 2024
/haber/ozgur-ozel-bugday-mitingi-nde-konustu-ciftcinin-cebinden-7-ceyrek-altin-caldilar-296543
RİZE ÇAY MİTİNGİ
CHP lideri Özgür Özel: Yaş çay alım fiyatı 25 lira olmalı
2 Haziran 2024
/haber/chp-lideri-ozgur-ozel-yas-cay-alim-fiyati-25-lira-olmali-296041
Sayfa Başına Git