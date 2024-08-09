CHP, Antep'te 'Fıstık Mitingi' düzenleyecek

CHP; ‘eğitim’, ‘emekli’, ‘çay’, ‘buğday, ‘emek’ ve ‘fındık’ mitinglerine bir yenisi ekliyor: ‘Fıstık Mitingi’.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in 24 Ağustos Cumartesi günü üreticilerin sorunlarına dikkat çekmek için Antep’te ‘Fıstık Mitingi’ne katılması bekleniyor.

Özel’in miting öncesi Diyarbakır, Batman ve Mardin'i ziyaret edeceği konuşuluyor.

CHP, TMO'ya başvuru yapmıştı

CHP Urfa Milletvekili Mahmut Tanal, fıstık ürünlerinde taban fiyat uygulamasına geçilmesi için geçtiğimiz günlerde Toprak Mahsulleri Ofisi’ne (TMO) dilekçe vermişti.

Fıstık üreticilerinin zarar ettiğini söyleyen Tanal, TMO'nun fındık ve çayda olduğu gibi fıstıkta da taban fiyat belirlemesini istemişti.

(HA)