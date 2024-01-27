CHP BAŞKAN ADAYLARINI BELİRLİYOR
CHP Antalya'da Böcek, Muğla'da Aras, İzmit'te Kaplan Hürriyet'i aday gösterecek
CHP’nin yerel seçimlere yönelik adaylarını belirleyeceği MYK toplantısı sonrasında bir araya gelen Parti Meclisi'nde adaylar oylamalarla kesinleşti.
Politik Yol'dan Altan Sancar'ın CHP kaynaklarından derlediği bilgilere göre, CHP'nin Cuma günü karara bağladığı 31 Mart seçimlerinde il ve ilçe belediye başkan adaylarının tam listesinden göze çarpan bazı adlar şöyle: .
Muğla Büyükşehir Belediyesi: Ahmet Aras
Antalya Büyükşehir Belediyesi: Muhittin Böcek
İstanbul Şişli: Emrah Şahan
İstanbul Ataşehir: Onursal Adıgüzel
İstanbul Beşiktaş: Rıza Akpolat
İstanbul Beylikdüzü: Mehmet Murat Çalık
İstanbul Kartal: Gökhan Yüksel
İstanbul Maltepe: Esin Köymen
İstanbul Küçükçekmece: Kemal Çebi
İstanbul Büyükçekmece: Hasan Akgün
İstanbul Bahçelievler: Gülizar Emecan
İstanbul Sultangazi: Ferhat Epözdemir
İstanbul Arnavutköy: Tekin Aras
İstanbul Sultanbeyli: Ayhan Koç
İstanbul Bağcılar: Cem Kılıç
Ankara Mamak: Veli Gündüz Şahin
Ankara Polatlı: Mürsel Yıldızkaya
Ankara Gölbaşı: Yakup Odabaş
Ankara Beypazarı: Dr. Özer Kasap
Ankara Kızılcahamam: Çoşkun Ünal
Ankara Nallıhan:Ertunç Güngör
Kalecik: Satılmış Karakoç
Balıkesir Ayvalık: Mesut Ergin
Adana Karataş: Ali Bedrettin Karataş
Afyonkarahisar Bayat: Hüseyin Özaktan
Antalya Gazipaşa: Mehmet Ali Yılmaz
Antalya Korkuteli: Hasan Can Aran
Balıkesir Sındırgı: Sekan Sak
Balıkesir Burhaniye: Ali Kemal Deveciler
Balıkesir Erdek: Burhan Karışık
Balıkesir Gömeç: Melih Bağcı
Çanakkale Kepez: Birol Arslan
Edirne Havsa: Hüseyin Özden
Edirne İpsala: Cenan Tetik
Eskişehir Beylikova: Hakan Karabacak
Eskişehir İnönü: Balkan Aktaş
Eskişehir Mihalgazi: Hasan Ünal
Kocaeli İzmit: Fatma Kaplan Hürriyet
Kocaeli Körfez: Tayfun Balıkçı
Muğla Milas: Fevzi Topuz
Muğla Ortaca: Evren Tezcan
Muğla Ula: Mehmet Caner
Muğla Datça: Aytaç Kurt
Samsun Atakum: Serhat Türkel
Samsun İlkadım: Murat Şenel
Sivas Zara: Mehmet Ali Aslan
Tekirdağ Muratlı: Varol Türel
Tekirdağ Süleymanpaşa: Volkan Nallar
Trabzon Düzköy: Abidin Çelik
Uşak Banaz: Etem Erdem
Uşak Banaz Kızılcasöğüt: Refik Tuncay
Adana Aladağ: Kemal Özdemir
Adana Karaisalı: Fadime Geçioğlu
Adana Kozan: Sudiye Gizem Aksoylu
Adana Sarıçam: Hüseyin Göçmen
Di̇yarbakır Büyükşehi̇r Belediyesi: Cafer Pekdemi̇r
Di̇yarbakır Bağlar: Mustafa Akyüz
Di̇yarbakır Bi̇smi̇l: Abdurrahi̇m Sönmez
Di̇yarbakır Çinar: Hali̇t Kaya
Di̇yarbakır Eği̇l: AhmetAktay
Di̇yarbakır Hani̇ Mehmet İlhami̇ Ünal
Di̇yarbakır Kayapınar: Canan Demi̇r
Di̇yarbakır Kulp: Mehmet Suat Ay
Di̇yarbakır Li̇ce: Sıddık Bayram
Van Büyükşehir Belediyesi: Şükrü Şahar.
(AEK)