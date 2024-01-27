ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 27 Ocak 2024 00:41
 ~ Son Güncelleme: 27 Ocak 2024 01:21
2 dk Okuma

CHP BAŞKAN ADAYLARINI BELİRLİYOR

CHP Antalya'da Böcek, Muğla'da Aras, İzmit'te Kaplan Hürriyet'i aday gösterecek

İstanbul Şişli'de Şahan, Ataşehir'de Adıgüzel, Beşiktaş'ta Akpolat, Beylikdüzü'de Çalık, Kartal'da Yüksel, Maltepe'de Köymen, Küçükçekmece'de Çebi, Büyükçekmece'de Akgün, Sultanbeyli'de Koç, Bağcılar'da Kılıç, Ankara Beypazarı'da Kasap, Polatlı'da Yıldızkaya, Adana Karataş'ta Karataş, Samsun Atakum'da Türkel aday.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
CHP Antalya'da Böcek, Muğla'da Aras, İzmit'te Kaplan Hürriyet'i aday gösterecek
Fotoğraf: Yeni Asır

CHP’nin yerel seçimlere yönelik adaylarını belirleyeceği MYK toplantısı sonrasında bir araya gelen Parti Meclisi'nde adaylar oylamalarla kesinleşti. 

Politik Yol'dan Altan Sancar'ın CHP kaynaklarından derlediği bilgilere göre, CHP'nin Cuma günü karara bağladığı 31 Mart seçimlerinde il ve ilçe belediye başkan adaylarının tam listesinden  göze çarpan bazı adlar şöyle: . 

Muğla Büyükşehir Belediyesi: Ahmet Aras

Antalya Büyükşehir Belediyesi: Muhittin Böcek

İstanbul Şişli: Emrah Şahan

İstanbul Ataşehir: Onursal Adıgüzel

İstanbul Beşiktaş: Rıza Akpolat

İstanbul Beylikdüzü: Mehmet Murat Çalık

İstanbul Kartal: Gökhan Yüksel

İstanbul Maltepe: Esin Köymen

İstanbul Küçükçekmece: Kemal Çebi

İstanbul Büyükçekmece: Hasan Akgün

İstanbul Bahçelievler: Gülizar Emecan

İstanbul Sultangazi: Ferhat Epözdemir

İstanbul Arnavutköy: Tekin Aras

İstanbul Sultanbeyli: Ayhan Koç

İstanbul Bağcılar: Cem Kılıç

Ankara Mamak: Veli Gündüz Şahin

Ankara Polatlı: Mürsel Yıldızkaya

Ankara Gölbaşı: Yakup Odabaş

Ankara Beypazarı: Dr. Özer Kasap

Ankara Kızılcahamam: Çoşkun Ünal

Ankara Nallıhan:Ertunç Güngör

Kalecik: Satılmış Karakoç

Balıkesir Ayvalık: Mesut Ergin

Adana Karataş: Ali Bedrettin Karataş

Afyonkarahisar Bayat: Hüseyin Özaktan

Antalya Gazipaşa: Mehmet Ali Yılmaz

Antalya Korkuteli: Hasan Can Aran

Balıkesir Sındırgı: Sekan Sak

Balıkesir Burhaniye: Ali Kemal Deveciler

Balıkesir Erdek: Burhan Karışık

Balıkesir Gömeç: Melih Bağcı

Çanakkale Kepez: Birol Arslan

Edirne Havsa: Hüseyin Özden

Edirne İpsala: Cenan Tetik

Eskişehir Beylikova: Hakan Karabacak

Eskişehir İnönü: Balkan Aktaş

Eskişehir Mihalgazi: Hasan Ünal

Kocaeli İzmit: Fatma Kaplan Hürriyet

Kocaeli Körfez: Tayfun Balıkçı

Muğla Milas: Fevzi Topuz

Muğla Ortaca: Evren Tezcan

Muğla Ula: Mehmet Caner

Muğla Datça: Aytaç Kurt

Samsun Atakum: Serhat Türkel

Samsun İlkadım: Murat Şenel

Sivas Zara: Mehmet Ali Aslan

Tekirdağ Muratlı: Varol Türel

Tekirdağ Süleymanpaşa: Volkan Nallar

Trabzon Düzköy: Abidin Çelik

Uşak Banaz: Etem Erdem

Uşak Banaz Kızılcasöğüt: Refik Tuncay

Adana Aladağ: Kemal Özdemir

Adana Karaisalı: Fadime Geçioğlu

Adana Kozan: Sudiye Gizem Aksoylu

Adana Sarıçam: Hüseyin Göçmen

Di̇yarbakır Büyükşehi̇r Belediyesi: Cafer Pekdemi̇r

Di̇yarbakır Bağlar: Mustafa Akyüz

Di̇yarbakır Bi̇smi̇l: Abdurrahi̇m Sönmez

Di̇yarbakır Çinar: Hali̇t Kaya

Di̇yarbakır Eği̇l: AhmetAktay

Di̇yarbakır Hani̇ Mehmet İlhami̇ Ünal

Di̇yarbakır Kayapınar: Canan Demi̇r

Di̇yarbakır Kulp: Mehmet Suat Ay

Di̇yarbakır Li̇ce: Sıddık Bayram

Van Büyükşehir Belediyesi: Şükrü Şahar. 

(AEK)

CHP chp belediye başkan adayları
ilgili haberler
Siverek'te Gözaltına Alınan CHP Adayı Bucak Serbest Bırakıldı
31 Mart 2019
/haber/siverek-te-gozaltina-alinan-chp-adayi-bucak-serbest-birakildi-206951
HDP İzmir’de CHP Adayı Tunç Soyer’i Destekleyecek
1 Şubat 2019
/haber/hdp-izmir-de-chp-adayi-tunc-soyer-i-destekleyecek-205113
CHP Adayı Ekrem İmamoğlu İstanbul İçin 5 Hedefini Açıkladı
27 Aralık 2018
/haber/chp-adayi-ekrem-imamoglu-istanbul-icin-5-hedefini-acikladi-203948
CHP Adayları Açıklandı
7 Nisan 2015
/haber/chp-adaylari-aciklandi-163637
ilgili haberler
Siverek'te Gözaltına Alınan CHP Adayı Bucak Serbest Bırakıldı
31 Mart 2019
/haber/siverek-te-gozaltina-alinan-chp-adayi-bucak-serbest-birakildi-206951
HDP İzmir’de CHP Adayı Tunç Soyer’i Destekleyecek
1 Şubat 2019
/haber/hdp-izmir-de-chp-adayi-tunc-soyer-i-destekleyecek-205113
CHP Adayı Ekrem İmamoğlu İstanbul İçin 5 Hedefini Açıkladı
27 Aralık 2018
/haber/chp-adayi-ekrem-imamoglu-istanbul-icin-5-hedefini-acikladi-203948
CHP Adayları Açıklandı
7 Nisan 2015
/haber/chp-adaylari-aciklandi-163637
Sayfa Başına Git