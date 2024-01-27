CHP Antalya'da Böcek, Muğla'da Aras, İzmit'te Kaplan Hürriyet'i aday gösterecek

CHP’nin yerel seçimlere yönelik adaylarını belirleyeceği MYK toplantısı sonrasında bir araya gelen Parti Meclisi'nde adaylar oylamalarla kesinleşti.

Politik Yol'dan Altan Sancar'ın CHP kaynaklarından derlediği bilgilere göre, CHP'nin Cuma günü karara bağladığı 31 Mart seçimlerinde il ve ilçe belediye başkan adaylarının tam listesinden göze çarpan bazı adlar şöyle: .

Muğla Büyükşehir Belediyesi: Ahmet Aras Antalya Büyükşehir Belediyesi: Muhittin Böcek İstanbul Şişli: Emrah Şahan İstanbul Ataşehir: Onursal Adıgüzel İstanbul Beşiktaş: Rıza Akpolat İstanbul Beylikdüzü: Mehmet Murat Çalık İstanbul Kartal: Gökhan Yüksel İstanbul Maltepe: Esin Köymen İstanbul Küçükçekmece: Kemal Çebi İstanbul Büyükçekmece: Hasan Akgün İstanbul Bahçelievler: Gülizar Emecan İstanbul Sultangazi: Ferhat Epözdemir İstanbul Arnavutköy: Tekin Aras İstanbul Sultanbeyli: Ayhan Koç İstanbul Bağcılar: Cem Kılıç Ankara Mamak: Veli Gündüz Şahin Ankara Polatlı: Mürsel Yıldızkaya Ankara Gölbaşı: Yakup Odabaş Ankara Beypazarı: Dr. Özer Kasap Ankara Kızılcahamam: Çoşkun Ünal Ankara Nallıhan:Ertunç Güngör Kalecik: Satılmış Karakoç Balıkesir Ayvalık: Mesut Ergin Adana Karataş: Ali Bedrettin Karataş Afyonkarahisar Bayat: Hüseyin Özaktan Antalya Gazipaşa: Mehmet Ali Yılmaz Antalya Korkuteli: Hasan Can Aran Balıkesir Sındırgı: Sekan Sak Balıkesir Burhaniye: Ali Kemal Deveciler Balıkesir Erdek: Burhan Karışık Balıkesir Gömeç: Melih Bağcı Çanakkale Kepez: Birol Arslan Edirne Havsa: Hüseyin Özden Edirne İpsala: Cenan Tetik Eskişehir Beylikova: Hakan Karabacak Eskişehir İnönü: Balkan Aktaş Eskişehir Mihalgazi: Hasan Ünal Kocaeli İzmit: Fatma Kaplan Hürriyet Kocaeli Körfez: Tayfun Balıkçı Muğla Milas: Fevzi Topuz Muğla Ortaca: Evren Tezcan Muğla Ula: Mehmet Caner Muğla Datça: Aytaç Kurt Samsun Atakum: Serhat Türkel Samsun İlkadım: Murat Şenel Sivas Zara: Mehmet Ali Aslan Tekirdağ Muratlı: Varol Türel Tekirdağ Süleymanpaşa: Volkan Nallar Trabzon Düzköy: Abidin Çelik Uşak Banaz: Etem Erdem Uşak Banaz Kızılcasöğüt: Refik Tuncay Adana Aladağ: Kemal Özdemir Adana Karaisalı: Fadime Geçioğlu Adana Kozan: Sudiye Gizem Aksoylu Adana Sarıçam: Hüseyin Göçmen Di̇yarbakır Büyükşehi̇r Belediyesi: Cafer Pekdemi̇r Di̇yarbakır Bağlar: Mustafa Akyüz Di̇yarbakır Bi̇smi̇l: Abdurrahi̇m Sönmez Di̇yarbakır Çinar: Hali̇t Kaya Di̇yarbakır Eği̇l: AhmetAktay Di̇yarbakır Hani̇ Mehmet İlhami̇ Ünal Di̇yarbakır Kayapınar: Canan Demi̇r Di̇yarbakır Kulp: Mehmet Suat Ay Di̇yarbakır Li̇ce: Sıddık Bayram Van Büyükşehir Belediyesi: Şükrü Şahar.

(AEK)