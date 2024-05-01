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Yayın Tarihi: 1 Mayıs 2024 22:24
 ~ Son Güncelleme: 1 Mayıs 2024 22:59
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SIRALAMA: CHP; AKP; DEM

CHP, AKP'nin önünde birinci parti olmayı sürdürüyor

Kamuoyu araştırmaları 31 Mart yerel seçimleri sonuçlarının Türkiye siyasal tablosunu belirlemeyi sürdürdüğünü ortaya koyuyor. Bir hafta arayla yayımlanan iki yoklama sonuçları birbirini doğruladı. Yöneylem Araştırma’ya göre de Nisan sonu itibarıyla CHP birinci parti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
CHP, AKP'nin önünde birinci parti olmayı sürdürüyor
31 Mart gecesi CHP önü /CGTN Türk

Yöneylem Araştırma'nın 26-29 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirdiği Seçmen Eğilimleri araştırmasına göre Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 31 Mart'tan sonra da birinci parti özelliğini koruyor.

CHP birinci, AKP ikinci

Kararsızların ve oy kullanmayanların payı oransal olarak dağıtıldıktan sonra AKP'nin ikinciliğe çakıldığı ve CHP'nin yüzde 34,1 oy oranıyla birinci parti konumuna yerleşmeye başladığı görülüyor. 

Yöneylem'in yüzde 95 güven aralığı, +/-2 hata payıyla gerçekleştirdiğini açıkladığı araştırma  bulguları bianet.org'un geçtiğimiz hafta yer verdiği AREA araştırmanın bulgularıyla büyük ölçüde örtüşüyor.

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DEM Parti üçüncü sırada 

DEM Parti de 2015 seçimlerinde ulaşmış oldu en yüksek oyun gerisine düşmekle birlikte yüzde 9,4 oy oranıyla ülkenin üçüncü büyük gücü konumunu koruya geliyor. 

MHP 8,3 ile Cumhur İttifakı'ndaki yerini garantilerken İYİ Parti yokolmanın eşiğinde. Aşağılardan gelerek yukarıdaki üçlüye yaklaşan Yeniden Refah Partisi (YRP) AKP'nin kan kaybettiği en önemli politik odak konumuna ilerliyor. 

(AEK)

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