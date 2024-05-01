CHP, AKP'nin önünde birinci parti olmayı sürdürüyor

Yöneylem Araştırma'nın 26-29 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirdiği Seçmen Eğilimleri araştırmasına göre Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 31 Mart'tan sonra da birinci parti özelliğini koruyor.

CHP birinci, AKP ikinci

Kararsızların ve oy kullanmayanların payı oransal olarak dağıtıldıktan sonra AKP'nin ikinciliğe çakıldığı ve CHP'nin yüzde 34,1 oy oranıyla birinci parti konumuna yerleşmeye başladığı görülüyor.

Yöneylem'in yüzde 95 güven aralığı, +/-2 hata payıyla gerçekleştirdiğini açıkladığı araştırma bulguları bianet.org'un geçtiğimiz hafta yer verdiği AREA araştırmanın bulgularıyla büyük ölçüde örtüşüyor.

31 MART ÇÖKÜŞÜ SÜRÜYOR Bugün milletvekili seçimi olsa CHP birinci, AKP ikinci, DEM Parti üçüncü sırada

DEM Parti üçüncü sırada

DEM Parti de 2015 seçimlerinde ulaşmış oldu en yüksek oyun gerisine düşmekle birlikte yüzde 9,4 oy oranıyla ülkenin üçüncü büyük gücü konumunu koruya geliyor.

MHP 8,3 ile Cumhur İttifakı'ndaki yerini garantilerken İYİ Parti yokolmanın eşiğinde. Aşağılardan gelerek yukarıdaki üçlüye yaklaşan Yeniden Refah Partisi (YRP) AKP'nin kan kaybettiği en önemli politik odak konumuna ilerliyor.

(AEK)