"CHP, AKP ile arayı açıyor, çoğunluk erken seçim ve parlamenter sisteme dönmek istiyor"

DİEN Anket Araştırma kuruluşunun "Mayıs 2025 Gündem Araştırması" da 14-28 Mayıs 2023 seçimlerinden iki yıl sonra iktidar ve muhalefetin siyasal güç dengesinin tersine döndüğünü ortaya koydu.

CHP ve AKP arasındaki fark yüzde 10'a yaklaştı

Araştırma kapsamında sorulan "Bu pazar milletvekilliği seçimi olursa oyunuzu hangi partiye vermeyi düşünüyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan katılımcıların, kararsızlar dağıtıldıktan sonra, yüzde 36,8'i oylarını Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP), yüzde 27,1'i Adalet ve Kalkınma Partisi'ne (AKP), yüzde 8,7'si Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'ne (DEM Parti), yüzde 7,1'i Milliyetçi Hareket Partisi'ne (MHP), yüzde 6,9'u İYİ Parti'ye (İYİ), yüzde 5,5'i Zafer Partisi'ne (ZP) vereceklerini açıkladılar.

DİEN Araştırma'nın "Mayıs 2025 Gündem Araştırması"ndan

En önemli sorun ekonomik kriz, en önemli ikinci sorun Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması

Ankete katılanlar "Sizce Türkiye'nin en önemli sorunları nelerdir sorusuna birinci sırada yüzde 72,8 ile "ekonomik kriz" ve yüzde 43,8 ile "Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmış olması" yanıtlarını verdiler. Anketin Ekim 2024'ten bu yana siyasi gündemin başına yerleşmiş olan "Kürt sorunu"ndaki "silah bırakma" ve "PKK'nin kendisini feshi" konularına yer vermemiş olması dikkat çekiciydi.

Parlamenter sisteme dönmek isteyenler yüzde 65,8

Aynı araştırmada "Parlamenter Sistem"e dönüşe ilişkin olarak sorulan soruya da katılımclıların büyük çoğunluğu olumlu yanıt verdi. Araştırma sonuçlarına göre erken seçim isteyenlerin oranı da parlamenter sisteme dönmek isteyenlerle hemen hemen aynı: Yüzde 64,6.

Araştırmanın künyesi

Kuruluşun verdiği bilgiye göre, çalışma, 28 Mayıs-1 Haziran 2025 arasında 16 il merkezi ve kırsal alanda ''yüz yüze'' görüşme yöntemiyle toplam 2 bin 828 katılımcıyla ''yaş'', ''cinsiyet'', ''eğitim'' ve ''gelir seviyesi'' kotaları uygulanarak yapıldı.

Araştırma İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Erzurum, Trabzon, Samsun, Tekirdağ, Konya, Bursa, Eskişehir, Kayseri ve Van illerinde gerçekleştirildi.

(AEK)