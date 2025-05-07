'CHP-AKP anlaştı' iddiasına yalanlama: Bu oyunu halkımızla bozacağız

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, Hakimler Savcılar Kurulu'nun (HSK) görev süresi dolacak 5 üyesinin yerine seçilecek 15 adayı belirledi. Seçimlerin ikinci turunda Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Yeni Yol Partisi grubu anayasa ve iç tüzük ihlali yapıldığını belirterek oylamadan çekildi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ve partisinin TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu üyesi milletvekilleri, komisyonu terk etmelerine ilişkin Meclis'te bugün basın toplantısı düzenledi.

"Tarafsız yargıdan bahsedilemez"

Komisyonda yaşananlara ilişkin açıklama yapan CHP'li Emir, "Erdoğan neredeyse tek başına 6 üyeyi kendisi atayarak, 7 üyeyi de bir şekilde Meclis’ten kendi çoğunluğuna güvenerek geçirerek yargıyı bire bir dizayn etmektedir. HSK, hakimlerin ve savcıların özlük hakları ile, tayinleri, terfileri ile görev yerleri ile ilgili birinci dereceden belirleyici kurumdur. Dolayısıyla yargı tarafsızlığı ve bağımsızlığın en önemli yeridir. HSK’yı kontrol ettikleri için de Türkiye’de artık bağımsız ve tarafsız yargıdan bahsetmenin olanağı kalmamıştır" sözleriyle kaygısını dile getirdi.

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Murat Emir, aday belirleme esnasında yaşanılan usulsüzlükleri şöyle anlattı:

"Anayasa 159, HSK’nın nasıl oluşacağını, seçiminin nasıl yapılacağını açıkça yazmış. Dün 5 statü için 15 aday üye belirlenecekti. Burada yapılması gereken, Meclis’e gidecek her bir statü için belirlenecek 3 adayın ayrı ayrı oylanması ve oylamada eğer beşte üç çoğunluk sağlanamazsa ikinci turda oylamanın bitirilmesi ve ad çekme işleminin yapılmasıdır."

"CHP ve AKP uzlaştı" iddiaları

HSK seçimleri konusunda yerleşik bir uygulama söz konusu olmadığını söyleyen Emir, bugüne kadar kura çekiminin söz konusu olmadığını hatırlattı.

Emir, "CHP ve AKP uzlaştı" iddialarına ise şöyle yanıt verdi:

"Bir yalanla daha karşı karşıyayız. Bazıları servis ediyorlar, 'CHP ile AKP uzlaşmış, son güne kadar razıymış ama son gün birden vazgeçmiş CHP.' Akılları sıra bu hukuksuzluğu Türkiye kamuoyuna dayatmaya çalışıyorlar. Bu bir yalandır, asla uzlaşı söz konusu olmamıştır. Dün yapılan tek tek oylama yerine blok listenin oylanması, sonrasında da yapılan üçüncü tur işlemi tamamen anayasal dayanaktan yoksundur. Anayasa 159 çiğnenmiştir, Anayasa ayaklar altına alınmıştır. ‘Bizimkiler olsun torbada, bizimkileri çekelim. Böylece Anayasa’ya uymuş gibi görünelim’ ama öyle bir şey olmadı."

"Biz bu oyunu bozuyoruz"

Emir komisyondan çekilme kararlarına ilşkin son olarak şunları söyledi:

Komisyondan çekildik. Anayasa yargısına da gideceğiz. Her tür olanağı zorlayacağız. Milletimize de şikayet ediyoruz. Dün Anayasa çiğnenmiştir. Tek adamın yargıyı her şekilde ve bütünüyle kontrol etme çabasının uzantısı olarak Anayasa çiğnenmiştir. Biz bu oyunu bozuyoruz, bu oyunun bir parçası olmadık ve bu oyunu halkımızla beraber bozacağız. Genel Kurul’da şikayet ederek bozacağız ama bu hukuksuzluğa, anayasa tanımazlığa, haksızlığa ve Türkiye’de kuvvetler ayrılığını tamamen bitiren defakto duruma asla boyun eğmeyeceğiz."

TBMM Genel Kurulu önümüzdeki günlerde, belirlenen 15 adaydan 5'ini üye olarak HSK'ya seçecek.

15 kişilik aday listesi: Yargıtay üyelerinden Fuzuli Aydoğdu, Ömer Faruk Aydıner, Mustafa Yapıcı, Hakan Yüksel, İbrahim Temir, Hakan Türkön, Ergün Şahin, Seyfi Han, Şerafettin Saka; Danıştay üyelerinden Aysel Demirel, Cengiz Aydemir, Kemal Açıkgöz; avukatlardan Alişan Tiryaki, Hasan Oğuz Altınkaynak, Figen Şaştım.

(AB)