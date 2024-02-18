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Yayın Tarihi: 18 Şubat 2024 15:50
 ~ Son Güncelleme: 18 Şubat 2024 16:18
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CHP aday tanıtım toplantısında Lütfü Savaş'ı duyurmadı

CHP'nin aday tanıtım toplantısında Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Lütfü Savaş'ın adaylığı anons edilmedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
CHP aday tanıtım toplantısında Lütfü Savaş'ı duyurmadı
*Fotoğraf: AA/arşiv

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), belediye başkan aday tanıtım toplantısını Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirdi.

Toplantıda büyükşehir, il ve ilçe belediye başkan adayları alfabetik sıralamaya göre sahneye çağrıldı.  

Ancak aday tanıtım toplantısında Hatay ilçe belediye adayları sahneye çağrılırken; Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Lütfü Savaş'ın adaylığı anons edilmedi. 

Savaş, toplantının gerçekleştirildiği salonda da yer almadı.

Hatay'da anket: Lütfü Savaş yüzde 25,1
Hatay'da anket: Lütfü Savaş yüzde 25,1
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Adaylığı tepki çekmişti

6 Şubat depremleri sonrasında eleştirilerin odağı olan Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş, 31 Mart seçimlerinde yeniden aday gösterilmişti.

2009’da önce AKP’den daha sonra CHP’den belediye başkanı seçilen Lütfü Savaş’ın döneminde yapılan binalar da yıkılmış, Savaş bu nedenle eleştirilmişti.

Savaş, 6 Şubat’taki deprem anmasında da protesto edilmişti.

Kamuoyu tepkileri üzerine adaylığının çekilmesi gündeme gelen Savaş ile ilgili kesin bir karar alınmamıştı.

Parti Meclisi’nde üyelerinin de eleştirilerinin hedefi olan Savaş’ın yerine yeni bir ismin aday gösterilip gösterilmemesi konusunda Genel Başkan Özgür Özel’e yetki verilmişti.

PM toplantısında üyelerin büyük bölümü, Savaş’ın yeniden aday yapılmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirmişti.

Genel Başkan Özel’in ise yapılan kamuoyu araştırmalarını anımsatarak, Savaş’tan daha fazla oy alma potansiyeli olan bir aday bulunması halinde değiştirilebileceği mesajı vermişti.

Özel’in bu konuda isim önerileri de aldığı ve aday tanıtım toplantısının yapılacağı 18 Şubat'a kadar kararını netleştireceği ifade edilmişti.

PM toplantısından sonra gözlerin çevrildiği bugünkü aday tanıtım toplantısında ise Hatay Büyükşehir Belediyesi için kimin aday gösterileceği sorusu yanıt bulamadı.

Özgür Özel'den Hatay açıklaması: Lütfü Savaş’a bir alternatif geliştiremedik
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Reklam filminde de yoktu

CHP'nin yerel seçimdeki birçok büyükşehir belediye başkan adayının yer aldığı reklam filminde Lütfü Savaş'ın yer almaması da dikkat çekmişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de “Hatay’ı 10 günde bir ölçtürüyoruz. Aklımıza gelen her seçenek ölçtürülüyor. Hatay’da yapılan anketlerde başkanımıza alternatif görürsem onu Lütfü Savaş’a gösteririm ve adayı değiştiririm. Bir alternatif arayışı içindeyiz” demişti.

Esenyurt adayı da açıklanmadı

Ayrıca  DEM Parti ile ittifak görüşmelerine konu olan İstanbul Esenyurt ilçesi adayları açıklanmadı.

CHP'nin aday tanıtım filminde Lütfü Savaş yer almadı
CHP'nin aday tanıtım filminde Lütfü Savaş yer almadı
16 Şubat 2024

(RT)

Lütfü Savaş
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