CHP Adalar Gençlik Kolları başkanı tutuklandı

Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle gözaltına alınan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adalar Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Yıldız, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Yıldız’ın Bakan Gürlek’e ilişkin paylaşımı üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında polis ekipleri Yıldız’ı dün akşam saatlerinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından Yıldız, Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcılıkta ifade veren Yıldız’ı savcı, “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek” suçlamasıyla tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderdi.

Hakimlik, yapılan değerlendirme sonucunda Ramazan Yıldız’ın tutuklanmasına karar verdi.

Öte yandan CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın da geçen yıl, Gençlik Kolları’nın resmi sosyal medya hesabından Özgür Özel’in Akın Gürlek’e yönelik sözlerinin paylaşılması nedeniyle gözaltına alınmıştı. Hakkında açılan davada mahkeme, Aydın’a 1 yıl 5 ay hapis cezası verdi ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (HAGB) karar verdi.

Karar sonrası Çağlayan Adliyesi önünde açıklama yapan Aydın, yargılamanın siyasi olduğunu savundu ve gençlik mücadelesini sürdüreceğini söyledi. Verilen cezayı “siyasi bir cezalandırma” olarak nitelendiren Aydın, gençlerin hak arayışından vazgeçmeyeceğini söyledi.

CHP'den tepki

CHP Millevekili Gül Çiftçi 'te şu paylaşımı yaptı:

"Bugün verilen iki karar, gençlerin siyaset yapma hakkına yönelen açık bir gözdağıdır. Gençlik Kolları Genel Başkanımız Cem Aydın hakkında dönemin başsavcısı, bugünün Adalet Bakanı’yla ilgili bir paylaşım nedeniyle 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verilmesi eleştirinin cezalandırıldığı bir tabloyu ortaya koyuyor. Buna rağmen “Hedef gösterme” isnadından beraat kararı ise suç anlatısının aslında ne kadar zayıf olduğunu kanıtlar niteliktedir. Aynı gün Adalar Gençlik Kolları Başkanımız Ramazan Yıldız’ın tutuklanması, gençlik örgütlerimize dönük baskının yeni bir halkasıdır."

"Gençleri tehdit olarak gören bir anlayış, aslında geleceği tehdit altında hisseden bir siyasal zihniyetin yansımasıdır. Gençlerin sözünü bastırarak, örgütlenme iradesini kriminalize ederek, eleştiriyi cezalandırarak demokratik alan daraltılmak isteniyor. Oysa gençlik, bu ülkenin en güçlü demokratik enerjisidir. Üniversitelerde, meydanlarda, mahallelerde siyaset yapan gençler, anayasal haklarını kullanıyor, düşüncelerini ifade ediyor, ülkesinin geleceğine dair söz söylüyor. Bu iradeye yargı sopasıyla yön vermeye çalışmak geçmişte tutmadı bugün de tutmaz."

"Korku duvarlarını aşalı çok oldu"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de şu paylaşımı yaptı:

"Gençliğin bileği bükülmez! Gençliğin iradesine ve örgütümüze yönelik topyekün bir kuşatma ile karşı karşıyayız. Çağlayan’da Gençlik Kolları Genel Başkanımız Cem Aydın’a 1 yıl 5 ay ceza verilirken, Adalar Gençlik Kolları İlçe Başkanımız Ramazan Yıldız tutuklandı. Azınlık iktidarı gençlere cezaevleri ve mahkeme salonları dışında hiçbir şey vaad etmiyor. Karşımızda, tükenmiş iktidarını sürdürmek için muhalefeti, yargı eliyle baskı altına almaya çalışan bir düzen var. Halkımızın mücadelesinden, gençlerimizin değişim inancından korkanlar var. Biz onlara yenilmeyiz! Çünkü korku duvarlarını aşalı çok oldu. Cemler, Ramazanlar korkmaz, çünkü yanlarında milyonların adalete inancı var! Gençliği kelepçelerle, adliye koridorlarıyla susturamazsınız."

(EMK)