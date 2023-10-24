CHP, AB’den öğrencilere gönderilip verilmeyen 3,6 milyon TL’yi Milli Eğitim Bakanına sordu

CHP Tekirdağ Milletvekili Dr. İlhami Özcan Aygun, Avrupa Birliği’nin (AB) Erasmus projesiyle Letonya’nın başkenti Riga’ya gönderilen Tekirdağ Süleymanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Turizm Otelcilik bölümündeki 21 öğrenciye ödenmeyen hibelerle ilgili soru önergesi verdi.

Aygun, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e öğrencilerin hesabına yatırılmayan 122 bin 577 Euro’nun (3,6 milyon TL) akıbetini sordu.

Öğrencilerin, Erasmus paralarını almadığı için çok zor duruma düştüğünü söyleyen Aygun, öğrencilerin Letonya’da işe girmek zorunda kaldığını aktardı.

Tekirdağ Cumhuriyet Savcılığı ve Türkiye Ulusal Ajansı’nın konu hakkında soruşturma açtığını da belirten Aygun, hibenin öğrencilere gönderilmesi için bakanlığın bir çalışması olup olmadığını öğrenmek istedi.

Aygul, Bakan Tekin’e şu soruları yöneltti:

AB’nin Tekirdağ’daki 21 öğrencilere gönderdiği paralar nerededir?

AB’nin 18 yaş altı 19 öğrenciye iletilmesi şartıyla okula gönderdiği kişi başı 5 bin 735 Euro ve 18 yaş üstü 2 öğrenci için gönderdiği 5 bin 856’şar Euro’nun öğrencilere gönderilmesi için nasıl bir çalışma yapacaksınız?

Söz konusu okul idaresi için işlem yapacak mısınız? Okul müdürü, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlerini görevden alacak mısınız?

Okul yönetimi hakkında soruşturmaya izin vermeyen Süleymanpaşa Kaymakamlığı’na karşı savcılık, üst mahkeme İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’ne itiraz etmiştir. Mahkeme, bu iddiaların araştırılması için Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı’na, soruşturma izni vermiştir. Çocuklarımızın çıkarlarını koruyacak önlemler alacak mısınız?

AB’nin; Erasmus Programı’na ilişkin okul yönetiminden kaynaklanana bu suiistimal nedeniyle Türkiye’ye yaptırım uygulamasını engellemek için ne yapacaksınız?

Parasız kalan öğrencilerin çalışmaya başlamasıyla ortaya çıktı

Olay, Erasmus için Belçika’dan Letonya’ya gelen öğrencilerin, Türkiye’den giden öğrencilerin parasız kalması sonucu işe girdiğini fark etmesiyle ortaya çıktı.

Belçika’dan gelen öğrencilerin “AB’den gelen paranızı niye harcamıyorsunuz?” diye sorması üzerine, Türkiye’den giden öğrenciler, okulları tarafından hakları olan paraya el konulduğunu söyledi.

Letonya’da bir ay sıkıntı çeken Tekirdağlı öğrenciler, Erasmus Proje Sorumlusu ve Müdür Yardımcısı Yasemin Erbir’i arayıp, para istedikleri, ancak “Öyle bir para yok” cevabı üzerine durumu ailelerine bildirmesiyle olay adliyeye taşındı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, öğrencilerin hesaplarına AB fonundan yatırılan paraların, okul müdürü ve yardımcısı eşliğinde çekildiği, “Paraları okulun kasasında bulunduracağız. Sen üzerinde fazla miktarda para taşıma” denilerek, öğrencilerin elinden alındığı iddiaları üzerine soruşturma başlattı.

Ancak Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, 19 Temmuz 2023'te, soruşturma iznini reddetti.

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'ne itiraz sonrası Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığına soruşturma izni çıktı.

(YÖ/HA)